Sındırgı'daki deprem sonrası Balıkesir’de okullar tatil edildi

Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de okullar 28 Ekim Salı günü tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir Valiliği yaptığı basın duyurusuyla il genelinde bugün 28 Ekim Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Valilik tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de okullar 28 Ekim Salı günü tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.
Balıkesir Valiliği yaptığı basın duyurusuyla il genelinde bugün 28 Ekim Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."