Bahçelievler'de yük asansörü düştü: Yaralılar var

Bahçelievler'de yük asansörü düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28

2025-10-28T12:16+0300

2025-10-28T12:36+0300

İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek yaralandı.İnşaat asansörü asılı kaldıYenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, arıza nedeniyle üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bir işçi hastaneye kaldırıldıİşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, 3 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. İşçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerince de olay yerinde inceleme yapıldı.

