Bahçelievler'de yük asansörü düştü: Yaralılar var
Bahçelievler'de yük asansörü düştü: Yaralılar var
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek yaralandı.İnşaat asansörü asılı kaldıYenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, arıza nedeniyle üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bir işçi hastaneye kaldırıldıİşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, 3 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. İşçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerince de olay yerinde inceleme yapıldı.
12:16 28.10.2025 (güncellendi: 12:36 28.10.2025)
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek yaralandı.

İnşaat asansörü asılı kaldı

Yenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, arıza nedeniyle üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir işçi hastaneye kaldırıldı

İşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, 3 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. İşçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince de olay yerinde inceleme yapıldı.
