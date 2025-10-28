https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/bahcelievlerde-yuk-asansoru-dustu-yaralilar-var-1100539821.html
Bahçelievler'de yük asansörü düştü: Yaralılar var
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek yaralandı.İnşaat asansörü asılı kaldıYenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, arıza nedeniyle üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bir işçi hastaneye kaldırıldıİşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, 3 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. İşçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerince de olay yerinde inceleme yapıldı.
12:16 28.10.2025 (güncellendi: 12:36 28.10.2025)
