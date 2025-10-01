https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/dusen-asansorde-bir-kadinin-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-kaymakamliktan-aciklama-1099809303.html
Bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasıyla ilgili kaymakamlıktan açıklama
Bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasıyla ilgili kaymakamlıktan açıklama
Mersin Tarsus'ta bir kadının bindiği asansörün 3 kat boyunca düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili kaymakamlık asansörün düşme nedenine dair açıklama
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasının nedenine ilişkin iddia doğru çıtı. Tarsus Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Bir sitede saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.Kaymakamlık olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın kapsamlı şekilde devam ettiğini de açıkladı.Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada arızalanmasıyla -1. kata düşmüştü.Kazayı duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralanmıştı.Kadın ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılsa da kaldırıldığı hastaneden doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
Mersin Tarsus'ta bir kadının bindiği asansörün 3 kat boyunca düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili kaymakamlık asansörün düşme nedenine dair açıklama yaptı. Buna göre düşme beton blokların, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenmesi sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü de bildirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasının nedenine ilişkin iddia doğru çıtı. Tarsus Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Bir sitede saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Kaymakamlık olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın kapsamlı şekilde devam ettiğini de açıkladı.
Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada arızalanmasıyla -1. kata düşmüştü.
Kazayı duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralanmıştı.
Kadın ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılsa da kaldırıldığı hastaneden doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.