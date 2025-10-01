https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/dusen-asansorde-bir-kadinin-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-kaymakamliktan-aciklama-1099809303.html

Bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasıyla ilgili kaymakamlıktan açıklama

Bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasıyla ilgili kaymakamlıktan açıklama

Mersin Tarsus'ta bir kadının bindiği asansörün 3 kat boyunca düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili kaymakamlık asansörün düşme nedenine dair açıklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasının nedenine ilişkin iddia doğru çıtı. Tarsus Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Bir sitede saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.Kaymakamlık olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın kapsamlı şekilde devam ettiğini de açıkladı.Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada arızalanmasıyla -1. kata düşmüştü.Kazayı duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralanmıştı.Kadın ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılsa da kaldırıldığı hastaneden doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

