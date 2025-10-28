'Avrupa'ya kaçacaktı': Kırım'da üst düzey Rus yetkiliye saldırı planlayan zanlı yakalandı
Muharebe sahasında hedeflediği seviyenin çok gerisinde kalan Kiev rejimi, Rusya içinde kaos yaratmak için saldırı planları yapmaya devam ediyor.
Kırım'da, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından elemanlanan 19 yaşındaki bir yerel sakin, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine ait aracı havaya uçurmayı planladı.
Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre üst düzey Rus emniyet yetkilisine yönelik saldırı engellenirken Rusya vatandaşı zanlı gözaltına alındı.
FSB, "Şüpheli, terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra kalıcı ikamet için bir Avrupa ülkesine kaçmayı planlıyordu" ifadelerini kullandı.
FSB, zanlının Rus emniyet yetkilisini öldürmek için evinin karşısındaki bir daireyi kiraladığını ve aracını takip etmek için video kamera yardımıyla gözetleme yaptığını bildirdi.
Açıklamaya göre yapılan zanlı, el yapımı patlayıcı (EYP) için gerekli malzemeleri bir zuladan aldığı belirlendi. Yapılan aramada, şüphelinin ikamet adresinde, saldırıda kullanılmak üzere 400 gramdan fazla patlayıcı içeren parça tesirli EYP bulundu.
Zanlı, FSB'de yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.
