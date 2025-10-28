https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-oldu-1100535753.html

Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe de düşüş eğilimi ile başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 28 Ekim... 28.10.2025

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem görüyor.Altın fiyatları 28 Ekim: Gram altın ne kadar?Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor.Ons altın fiyatıGüne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor.ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.Altın düşmeye devam eder mi?Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğine belirterek, Fed'in faiz kararından çıkacak sonuç ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

