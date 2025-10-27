Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/altin-fiyatlari-dususe-gecti-ons-altin-yuzde-35-deger-kaybetti-1100519397.html
Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti
Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken altın fiyatlarında... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T18:47+0300
2025-10-27T18:48+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama altın fiyatlarını düşürdü.Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 3.5 düşüşle 3 bin 993 dolara kadar indi. Böylece değerli metal, ağustos ortasından bu yana ilk kez haftalık bazda kayıp yaşamış oldu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu sırasında iki ülkenin kapsamlı bir ticaret anlaşmasına yakın olduklarını açıklaması, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmasına neden oldu.Geçen hafta tarihi zirve olan 4 bin 380 doların üzerine çıkan altın, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/iki-yatirim-bankasindan-2026-icin-altin-tahmini-1100422510.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın

Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti

18:47 27.10.2025 (güncellendi: 18:48 27.10.2025)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA
Abone ol
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken altın fiyatlarında gerilemeye yol açtı.
ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama altın fiyatlarını düşürdü.
Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 3.5 düşüşle 3 bin 993 dolara kadar indi. Böylece değerli metal, ağustos ortasından bu yana ilk kez haftalık bazda kayıp yaşamış oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu sırasında iki ülkenin kapsamlı bir ticaret anlaşmasına yakın olduklarını açıklaması, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmasına neden oldu.
Geçen hafta tarihi zirve olan 4 bin 380 doların üzerine çıkan altın, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kazandı.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
EKONOMİ
İki yatırım bankasından 2026 için altın tahmini
23 Ekim, 16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала