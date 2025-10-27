https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/altin-fiyatlari-dususe-gecti-ons-altin-yuzde-35-deger-kaybetti-1100519397.html
Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti
Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken altın fiyatlarında... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T18:47+0300
2025-10-27T18:47+0300
2025-10-27T18:48+0300
ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama altın fiyatlarını düşürdü.Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 3.5 düşüşle 3 bin 993 dolara kadar indi. Böylece değerli metal, ağustos ortasından bu yana ilk kez haftalık bazda kayıp yaşamış oldu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu sırasında iki ülkenin kapsamlı bir ticaret anlaşmasına yakın olduklarını açıklaması, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmasına neden oldu.Geçen hafta tarihi zirve olan 4 bin 380 doların üzerine çıkan altın, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kazandı.
27.10.2025
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken altın fiyatlarında gerilemeye yol açtı.
ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama altın fiyatlarını düşürdü.
Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 3.5 düşüşle 3 bin 993 dolara kadar indi. Böylece değerli metal, ağustos ortasından bu yana ilk kez haftalık bazda kayıp yaşamış oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu sırasında iki ülkenin kapsamlı bir ticaret anlaşmasına yakın olduklarını açıklaması, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmasına neden oldu.
Geçen hafta tarihi zirve olan 4 bin 380 doların üzerine çıkan altın, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kazandı.