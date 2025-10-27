https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/altin-fiyatlari-dususe-gecti-ons-altin-yuzde-35-deger-kaybetti-1100519397.html

Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti

Altın fiyatları düşüşe geçti: Ons altın yüzde 3.5 değer kaybetti

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken altın fiyatlarında... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama altın fiyatlarını düşürdü.Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 3.5 düşüşle 3 bin 993 dolara kadar indi. Böylece değerli metal, ağustos ortasından bu yana ilk kez haftalık bazda kayıp yaşamış oldu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu sırasında iki ülkenin kapsamlı bir ticaret anlaşmasına yakın olduklarını açıklaması, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmasına neden oldu.Geçen hafta tarihi zirve olan 4 bin 380 doların üzerine çıkan altın, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kazandı.

