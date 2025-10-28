Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/almanya-basbakani-merz-yarin-turkiyeye-geliyor-1100544178.html
Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yarın Türkiye'ye geliyor. Merz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile'Türk-Alman ilişkileri, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gibi iş... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T14:03+0300
2025-10-28T14:07+0300
türki̇ye
türkiye
avrupa birliği
friedrich merz
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100544488_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5ca8a7216030e5d3178016c9c3b6dade.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cumhurbaskani-erdogan-starmer-ile-eurofighter-konusunda-imzalari-attik-1100521458.html
türki̇ye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100544488_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0a712b6ba59fc04cfc345c6bfa272c4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, avrupa birliği, friedrich merz, almanya
türkiye, avrupa birliği, friedrich merz, almanya

Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor

14:03 28.10.2025 (güncellendi: 14:07 28.10.2025)
© AA / Utku UçrakAlmanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yarın Türkiye'ye geliyor. Merz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile'Türk-Alman ilişkileri, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gibi iş birliğini' ele alacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda işbirliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Starmer ile Eurofighter savaş uçakları için imzaları attık
Dün, 19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала