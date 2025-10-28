https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/almanya-basbakani-merz-yarin-turkiyeye-geliyor-1100544178.html
Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yarın Türkiye'ye geliyor. Merz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile'Türk-Alman ilişkileri, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gibi iş... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T14:03+0300
2025-10-28T14:03+0300
2025-10-28T14:07+0300
türki̇ye
türkiye
avrupa birliği
friedrich merz
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100544488_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5ca8a7216030e5d3178016c9c3b6dade.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cumhurbaskani-erdogan-starmer-ile-eurofighter-konusunda-imzalari-attik-1100521458.html
türki̇ye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100544488_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0a712b6ba59fc04cfc345c6bfa272c4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, avrupa birliği, friedrich merz, almanya
türkiye, avrupa birliği, friedrich merz, almanya
Almanya Başbakanı Merz yarın Türkiye'ye geliyor
14:03 28.10.2025 (güncellendi: 14:07 28.10.2025)
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yarın Türkiye'ye geliyor. Merz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile'Türk-Alman ilişkileri, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gibi iş birliğini' ele alacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda işbirliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."