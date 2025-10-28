https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/afad-balikesire-25-milyon-tl-yardim-gonderildi-1100558610.html
AFAD: Balıkesir'e 25 milyon TL yardım gönderildi
AFAD: Balıkesir'e 25 milyon TL yardım gönderildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildi.
AFAD, Sındırgı’da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.Açıklamada, deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerden dolayı yaralanan 26 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği ifade edildi.AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildiği belirtti.
19:23 28.10.2025 (güncellendi: 19:37 28.10.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildi.
AFAD, Sındırgı’da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerden dolayı yaralanan 26 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği ifade edildi.
AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildiği belirtti.