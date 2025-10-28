https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/abdnin-dusmanlarini-ezip-yok-edecegini-soyleyen-trumptan-tum-dunyaya-tehdit-bir-savastaysak-o-1100539516.html
ABD'nin 'düşmanlarını ezip, yok edeceğini' söyleyen Trump'tan tüm dünyaya tehdit: Bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız
ABD'nin 'düşmanlarını ezip, yok edeceğini' söyleyen Trump'tan tüm dünyaya tehdit: Bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da USS George Washington gemisinde yaptığı konuşmada, "Eğer savaştaysak, bu savaşı kazanacağız" dedi. Trump, siyasi...
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya açıklarında demirli USS George Washington uçak gemisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin askeri gücünü öven sert açıklamalarda bulundu.Trump, “Geçmiş yönetimlerin aksine, siyasi doğruculuk yapmayacağız. ABD’yi savunmak söz konusu olduğunda, açık konuşacağız,” diyerek kalabalıktan alkış aldı.Trump, “Bundan sonra eğer bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız,” ifadelerini kullanarak konuşmasını sürdürdü.'Amerikan askeri rakipsizdir'Trump, ABD’nin savunma sanayisine övgüde bulunarak, “Dünyada bizim kadar güçlü silah ve donanım üreten başka bir ülke yok. Ama biri denese bile, Amerikan denizcisi onları ezer, batırır, yok eder, küle çevirir, değil mi?” dedi.Kalabalığın coşkulu tezahüratları arasında konuşan Trump, esprili bir şekilde, “Herkes bana Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söyledi ama bu açıklamayı yaptıktan sonra sanırım şansımı kaybettim,” diyerek güldü.'Dünyada bizim ordumuzun eşi yok'Trump, ABD ordusunun gücünü vurgulayarak, “Bizim ordumuzun benzeri yok, kimse yaklaşamaz bile,” ifadelerini kullandı. Konuşmasını Japonya ve diğer müttefik ülkelere teşekkür ederek bitiren Trump, “İnanılmaz Japon müttefiklerimizle ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte güçlü duruyoruz, gururluyuz. Savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız... Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Tanrı ordumuzu korusun, Tanrı donanmamızı korusun.” dedi.'YMCA' eşliğinde dansla bitirdiTrump’ın konuşması saat 16.55’te sona erdi. Başkan, konuşmasının ardından “YMCA” şarkısı eşliğinde dans etti. Askerler coşkuyla alkışlarken, Trump kısa süre sonra Marine One helikopterine binerek Tokyo’ya geri döndü.
