Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/abdnin-dusmanlarini-ezip-yok-edecegini-soyleyen-trumptan-tum-dunyaya-tehdit-bir-savastaysak-o-1100539516.html
ABD'nin 'düşmanlarını ezip, yok edeceğini' söyleyen Trump'tan tüm dünyaya tehdit: Bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız
ABD'nin 'düşmanlarını ezip, yok edeceğini' söyleyen Trump'tan tüm dünyaya tehdit: Bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da USS George Washington gemisinde yaptığı konuşmada, “Eğer savaştaysak, bu savaşı kazanacağız” dedi. Trump, siyasi... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T12:19+0300
2025-10-28T12:19+0300
dünya
donald trump
nobel barış ödülü
japonya
başkan
abd
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_05474f7cd2a2a72e1e380b99c922debc.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya açıklarında demirli USS George Washington uçak gemisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin askeri gücünü öven sert açıklamalarda bulundu.Trump, “Geçmiş yönetimlerin aksine, siyasi doğruculuk yapmayacağız. ABD’yi savunmak söz konusu olduğunda, açık konuşacağız,” diyerek kalabalıktan alkış aldı.Trump, “Bundan sonra eğer bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız,” ifadelerini kullanarak konuşmasını sürdürdü.'Amerikan askeri rakipsizdir'Trump, ABD’nin savunma sanayisine övgüde bulunarak, “Dünyada bizim kadar güçlü silah ve donanım üreten başka bir ülke yok. Ama biri denese bile, Amerikan denizcisi onları ezer, batırır, yok eder, küle çevirir, değil mi?” dedi.Kalabalığın coşkulu tezahüratları arasında konuşan Trump, esprili bir şekilde, “Herkes bana Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söyledi ama bu açıklamayı yaptıktan sonra sanırım şansımı kaybettim,” diyerek güldü.'Dünyada bizim ordumuzun eşi yok'Trump, ABD ordusunun gücünü vurgulayarak, “Bizim ordumuzun benzeri yok, kimse yaklaşamaz bile,” ifadelerini kullandı. Konuşmasını Japonya ve diğer müttefik ülkelere teşekkür ederek bitiren Trump, “İnanılmaz Japon müttefiklerimizle ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte güçlü duruyoruz, gururluyuz. Savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız... Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Tanrı ordumuzu korusun, Tanrı donanmamızı korusun.” dedi.'YMCA' eşliğinde dansla bitirdiTrump’ın konuşması saat 16.55’te sona erdi. Başkan, konuşmasının ardından “YMCA” şarkısı eşliğinde dans etti. Askerler coşkuyla alkışlarken, Trump kısa süre sonra Marine One helikopterine binerek Tokyo’ya geri döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/kanada-basbakani-carney-abd-ile-askiya-alinan-muzakerelerde-onemli-ilerleme-kaydettik-1100538409.html
japonya
başkan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_251456f309e20ccb32f3466665d2b8a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, nobel barış ödülü, japonya, başkan, abd, abd
donald trump, nobel barış ödülü, japonya, başkan, abd, abd

ABD'nin 'düşmanlarını ezip, yok edeceğini' söyleyen Trump'tan tüm dünyaya tehdit: Bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız

12:19 28.10.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da USS George Washington gemisinde yaptığı konuşmada, “Eğer savaştaysak, bu savaşı kazanacağız” dedi. Trump, siyasi doğruculuğu reddettiğini, ABD ordusunun “dünyadaki en güçlü ordu” olduğunu söyledi. Konuşması, askerler arasında büyük coşkuyla karşılandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya açıklarında demirli USS George Washington uçak gemisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin askeri gücünü öven sert açıklamalarda bulundu.
Trump, “Geçmiş yönetimlerin aksine, siyasi doğruculuk yapmayacağız. ABD’yi savunmak söz konusu olduğunda, açık konuşacağız,” diyerek kalabalıktan alkış aldı.
Trump, “Bundan sonra eğer bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız,” ifadelerini kullanarak konuşmasını sürdürdü.

'Amerikan askeri rakipsizdir'

Trump, ABD’nin savunma sanayisine övgüde bulunarak, “Dünyada bizim kadar güçlü silah ve donanım üreten başka bir ülke yok. Ama biri denese bile, Amerikan denizcisi onları ezer, batırır, yok eder, küle çevirir, değil mi?” dedi.
Kalabalığın coşkulu tezahüratları arasında konuşan Trump, esprili bir şekilde, “Herkes bana Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söyledi ama bu açıklamayı yaptıktan sonra sanırım şansımı kaybettim,” diyerek güldü.

'Dünyada bizim ordumuzun eşi yok'

Trump, ABD ordusunun gücünü vurgulayarak, “Bizim ordumuzun benzeri yok, kimse yaklaşamaz bile,” ifadelerini kullandı. Konuşmasını Japonya ve diğer müttefik ülkelere teşekkür ederek bitiren Trump, “İnanılmaz Japon müttefiklerimizle ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte güçlü duruyoruz, gururluyuz. Savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız... Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Tanrı ordumuzu korusun, Tanrı donanmamızı korusun.” dedi.

'YMCA' eşliğinde dansla bitirdi

Trump’ın konuşması saat 16.55’te sona erdi. Başkan, konuşmasının ardından “YMCA” şarkısı eşliğinde dans etti. Askerler coşkuyla alkışlarken, Trump kısa süre sonra Marine One helikopterine binerek Tokyo’ya geri döndü.
Kanada Başbakanı Mark Carney ve ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
EKONOMİ
Kanada Başbakanı Carney: ABD ile askıya alınan müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik
11:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала