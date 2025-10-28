ABD'li teknoloji şirketi 14 bin kişiyi işten çıkaracak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/abdli-teknoloji-sirketi-14-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1100553887.html

ABD'li teknoloji şirketi Amazon, organizasyonel yapısını sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonu azaltacak. 28.10.2025

Amazon genelinde organizasyonel değişiklikler yapılacağı ve bu kapsamda 14 bin kişinin işten çıkarılacağı açıklandı. Çalışanlara duyuru yapılırken yapay zeka vurgusu dikkat çekti. Şirket çalışanlarına bugün duyurulduAmazon İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti tarafından kaleme alınan yazı, bugün şirket çalışanlarıyla paylaşıldı. Yazıda, Amazon genelinde bazı organizasyonel değişiklikler yapılacağı ve bunun bazı çalışanları etkileyeceği belirtildi.Yapay zekanın etkisine vurgu yapıldıŞirketin kurumsal iş gücünde 14 bin kişilik bir azalma olacağı belirtilirken, "Amacımız, bürokrasiyi daha da azaltmak, yönetim katmanlarını sadeleştirmek ve kaynakları müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları açısından en kritik alanlara kaydırmak. Bu değişiklikler bazı alanlarda küçülme, bazı alanlarda ise işe alım anlamına gelecek, ancak genel olarak kurumsal iş gücümüzde yaklaşık 14 bin kişilik bir azalma olacak." ifadesi kullanıldı.Yazıda, gelecek yılda stratejik öneme sahip alanlarda işe alımlara devam edileceği, aynı zamanda bazı bölgelerde katmanları azaltma, sahiplenmeyi artırma ve verimlilik kazanımları elde etme fırsatlarının da değerlendirileceği belirtildi.Yapay zekanın dönüştürücü etkisine işaret edilen yazıda, "Bu nedenle, daha yalın, daha az katmanlı ve daha fazla sahiplenmeye dayalı bir organizasyon yapısına geçmemiz gerektiğine inanıyoruz. Böylece müşterilerimiz ve işimiz için mümkün olan en hızlı şekilde hareket edebileceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu. Amazon'un yeniden yapılanma ve maliyet azaltma çabaları kapsamında yaklaşık 30 bin çalışanının işine son vermeyi planladığı iddia edilmişti.

