https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abdde-hukumetkapandi-isten-cikarmalar-basladi-federal-is-gucunde-300-bin-kisilik-azalma-bekleniyor-1100102205.html

ABD'de hükümet kapandı, işten çıkarmalar başladı: Federal iş gücünde 300 bin kişilik azalma bekleniyor

ABD'de hükümet kapandı, işten çıkarmalar başladı: Federal iş gücünde 300 bin kişilik azalma bekleniyor

Sputnik Türkiye

ABD'de hükümetin kapanmasının ardından pek çok bakanlıkta işten çıkarmalar başladı. Beyaz Saray, federal iş gücünde 300 bin kişilik azalma beklediğini... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T00:18+0300

2025-10-11T00:18+0300

2025-10-11T00:18+0300

dünya

abd

donald trump

rif

eğitim bakanlığı

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_159209c34b076d18928e397e16383dca.jpg

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetin kapanması sürecinde federal iş gücünü azaltma tehdidinin ardından, ülke genelinde kamu kurumlarında kapsamlı işten çıkarmaların başladığını duyurdu.Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, özellikle Hazine Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın siber güvenlik birimlerinde işten çıkarmalar yaşandığı belirtildi.Beyaz Saray yetkilileri, şu ana kadar kaç kişinin işten çıkarıldığına dair net bilgi vermedi ancak sürecin 'önemli' boyutta olduğunu vurguladı.Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "RIF’ler başladı" ifadelerini kullandı. 'RIF' (Reduction in Force), Amerikan federal sisteminde zorunlu işten çıkarmaları ifade eden bir terim olarak biliniyor.Yetkililer, yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin federal sivil çalışanın görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirdi. Bu rakam, ABD federal sisteminde son yıllarda yapılan en büyük iş gücü daralması olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/trump-gelecek-hafta-misirda-gazze-konusunda-liderler-zirvesi-duzenleyecek-1100100745.html

rif

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, rif, eğitim bakanlığı, ticaret bakanlığı