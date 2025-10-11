https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abdde-hukumetkapandi-isten-cikarmalar-basladi-federal-is-gucunde-300-bin-kisilik-azalma-bekleniyor-1100102205.html
ABD'de hükümet kapandı, işten çıkarmalar başladı: Federal iş gücünde 300 bin kişilik azalma bekleniyor
11.10.2025
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetin kapanması sürecinde federal iş gücünü azaltma tehdidinin ardından, ülke genelinde kamu kurumlarında kapsamlı işten çıkarmaların başladığını duyurdu.Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, özellikle Hazine Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın siber güvenlik birimlerinde işten çıkarmalar yaşandığı belirtildi.Beyaz Saray yetkilileri, şu ana kadar kaç kişinin işten çıkarıldığına dair net bilgi vermedi ancak sürecin 'önemli' boyutta olduğunu vurguladı.Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "RIF’ler başladı" ifadelerini kullandı. 'RIF' (Reduction in Force), Amerikan federal sisteminde zorunlu işten çıkarmaları ifade eden bir terim olarak biliniyor.Yetkililer, yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin federal sivil çalışanın görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirdi. Bu rakam, ABD federal sisteminde son yıllarda yapılan en büyük iş gücü daralması olarak öne çıkıyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetin kapanması sürecinde federal iş gücünü azaltma tehdidinin ardından, ülke genelinde kamu kurumlarında kapsamlı işten çıkarmaların başladığını duyurdu.
Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, özellikle Hazine Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın siber güvenlik birimlerinde işten çıkarmalar yaşandığı belirtildi.
Beyaz Saray yetkilileri, şu ana kadar kaç kişinin işten çıkarıldığına dair net bilgi vermedi ancak sürecin 'önemli' boyutta olduğunu vurguladı.
Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "RIF’ler başladı" ifadelerini kullandı. 'RIF' (Reduction in Force), Amerikan federal sisteminde zorunlu işten çıkarmaları ifade eden bir terim olarak biliniyor.
Yetkililer, yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin federal sivil çalışanın görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirdi. Bu rakam, ABD federal sisteminde son yıllarda yapılan en büyük iş gücü daralması olarak öne çıkıyor.