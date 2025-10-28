https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/ab-komisyonu-rus-varliklarinin-kullanilmasi-konusunda-uluslararasi-hukuka-tam-saygi-gosterecegiz-1100556749.html

AB Komisyonu: Rus varlıklarının kullanılması konusunda uluslararası hukuka tam saygı göstereceğiz

AB Komisyonu: Rus varlıklarının kullanılması konusunda uluslararası hukuka tam saygı göstereceğiz

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin plan çerçevesinde uluslararası hukuka tam olarak uyacaklarını açıkladı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Pinho, “Uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz” dedi.Pinho, bu konudaki endişelere, özellikle de Belçika Başbakanı’nın dile getirdiği sorulara yanıt vermek istediklerini belirterek, “Belçikalı yetkililerle farklı düzeylerde temas halindeyiz. Özellikle teknik düzeyde, bu konudaki endişelerin özünü tam olarak anladığımızdan emin olmak istiyoruz. Böylece bir sonraki aşamaya, yani Aralık ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına hazırlıklı şekilde ilerleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği ülkeleri liderleri, 23 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen zirvede, Avrupa Komisyonu'nun Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya kredi sağlanması için kullanılması önerisi konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Ukrayna'ya finansal destek sağlama seçeneklerinin 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında yeniden görüşülmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, AB ülkelerinin, Rusya'nın varlıklarının kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri paylaşmaları ve AB’nin, Rusya'nın egemen varlıklarını kullanması halinde Rusya'daki varlıklarını kaybedecek Batılı şirketlerin açacağı davalara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulamıştı.Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus varlıklarının Ukrayna’ya aktarılmasının 'bumerang etkisi' yaratacağını belirterek, 'birilerinin mülkümüzü, varlıklarımızı çalmak ve yasadışı şekilde ele geçirmek istemesi halinde, bir şekilde hukuki takibe tabi tutulacaklarını' aktarmıştı.

