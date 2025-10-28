https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/a-milli-kadin-futbol-takimi-kosovayi-3-0-maglup-etti-ve-uefa-uluslar-b-ligine-yukseldi-1100563934.html
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı mücadeleye UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.Milli Takım eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenmişti.Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başlamıştı.
kosova, türkiye, türkiye a milli kadın futbol takımı
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
22:23 28.10.2025 (güncellendi: 22:27 28.10.2025)
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı mücadeleye UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.
Milli Takım eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenmişti.
Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başlamıştı.