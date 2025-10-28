Türkiye
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı mücadeleye UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.Milli Takım eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenmişti.Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başlamıştı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı mücadeleye UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.
Milli Takım eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenmişti.
Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başlamıştı.
Türkiye – Kosova maçında hakem bayıldı
20:46
