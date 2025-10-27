https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/uzmanlardan-2026-tahmini-fed-faiz-indirimlerine-devam-edecek-mi-1100501345.html

Uzmanlardan 2026 tahmini: Fed faiz indirimlerine devam edecek mi?

Uzmanlardan 2026 tahmini: Fed faiz indirimlerine devam edecek mi?

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed), iş gücü piyasasındaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle 2026 yılında da faiz indirimlerine devam edebilir. Uzmanlara göre hükümetin... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T12:03+0300

2025-10-27T12:03+0300

2025-10-27T12:03+0300

ekonomi̇

jerome powell

abd

fed

merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a81d6ec8ee61414a6d07bc9f8d87f2e2.jpg

ABD’de enflasyonun eylülde beklentilerin altında kalması, Fed’in önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.Uzmanlar, iş gücü piyasasında süregelen zayıflığın 2026’ya kadar devam etmesi halinde, Fed’in faiz indirim döngüsünü sürdürmek zorunda kalabileceğini söylüyor.“Faiz i̇ndirim döngüsü sürecek”Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, açıklanan verilerin Fed’in ekim toplantısında faiz indirimi yönünde karar almasını desteklediğini ifade etti.Marey, “İş gücü piyasasındaki zayıflık sürüyor ve hükümetin kapanması aşağı yönlü riskleri artırıyor. Bu tablo, aralık ayında 25 baz puanlık bir indirimi daha olası kılıyor” dedi.Ancak Marey’e göre, enflasyon veya istihdam verilerinde yukarı yönlü sürpriz yaşanması durumunda Fed bu adımı erteleyebilir.“Fed nötr faiz oranına ulaşana kadar indirim döngüsünü sürdürecektir,” değerlendirmesinde bulundu.'Piyasalar Fed’in tahminlerine şüpheyle yaklaşıyor'ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de benzer bir öngörüde bulunarak, Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim yapmasının beklendiğini belirtti.Knightley, eylül ayında alınan indirimi “risk yönetimi adımı” olarak nitelendiren Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli tutumunu hatırlattı.“Enflasyon halen hedefin üzerinde ve tarifeler tehdit oluşturmaya devam ediyor. Ancak fiyat artışları beklenenden daha sınırlı gerçekleşti,” dedi.2026’da en az i̇ki faiz i̇ndirimi dahaKnightley’e göre, Fed’in son projeksiyonları 2026’da bir faiz indirimiyle büyümeyi destekleyeceği yönünde olsa da, piyasa bu tahminleri fazla iyimser buluyor.“Fed’in 2026’da en az iki faiz indirimi yapması gerekebilir,” diyen Knightley, ekonomideki soğumanın bu yönde bir baskı yarattığını vurguladı.Ayrıca iş dünyası anketlerinin, ekonominin genel görünümü açısından iyimser bir tablo çizmediğini, bu nedenle Fed’in aralık ayında da faiz indirimi yapabileceğini kaydetti.Belirsizlik artıyor: Hükümet kapanması Fed’i zorluyorABD’deki hükümet kapanması, kamu kurumlarının veri paylaşımında aksamalara neden oldu. Bu durum, Fed’in ekonomik görünümü değerlendirmesini zorlaştırarak politika öngörülebilirliğini azaltıyor.Ekonomistler, Fed’in mevcut koşullarda temkinli ama gevşemeye açık bir para politikası izlemeye devam edeceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/biletler-bugun-satisa-cikti-2025-2026-dogu-ekspresi-seferleri-ne-zaman-basliyor-1100497840.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jerome powell, abd, fed, merkez bankası