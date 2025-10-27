Türkiye
Ünlü oyuncu Timuçin Esen, Gassal'ın kadrosuna katıldı
Ünlü oyuncu Timuçin Esen, Gassal'ın kadrosuna katıldı
27.10.2025
Başrollerini Ahmet Kural ve Hande Soral'ın paylaştığı Gassal dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken ünlü oyuncu Timuçin Esen'in kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Gassal sosyal medyada gündem olduTRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni sezon etkinliğinde Gassal fragmanı da konuklara izletildi. Gassal 3. sezon fragmanında en büyük sürpriz ise Timuçin Esen oldu. Sosyal medyada çok sayıda izleyici fragmanla ilgili yorum yaptı.
Ünlü oyuncu Timuçin Esen, Gassal dizisinin kadrosuna katıldı.
Başrollerini Ahmet Kural ve Hande Soral'ın paylaştığı Gassal dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken ünlü oyuncu Timuçin Esen'in kadroya dahil olduğu ortaya çıktı.

Gassal sosyal medyada gündem oldu

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni sezon etkinliğinde Gassal fragmanı da konuklara izletildi. Gassal 3. sezon fragmanında en büyük sürpriz ise Timuçin Esen oldu. Sosyal medyada çok sayıda izleyici fragmanla ilgili yorum yaptı.
