Uluslararası askeri birliklerin Gazze'de bulunması fikrine Ürdün Kralı Abdullah: Barışı zorla sağlamayı kimse istemez

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulacak uluslararası güçlerin görev tanımının netleşmesi gerektiğini vurguladı.“Eğer görev barış sağlamak (peacekeeping) ise destekleriz, ama barışı zorla tesis etmek (peace enforcing) anlamına geliyorsa kimse bu işe girmez,” diyen Kral Abdullah, Ürdün ve Mısır’ın Filistin güvenlik güçlerini eğitmeye hazır olduğunu ancak bunun zaman alacağını belirtti.Ürdün ve Mısır Eğitim Desteğine HazırTrump’ın planı, Arap devletlerinin ve uluslararası ortakların Gazze’deki Filistin polis güçlerine eğitim ve destek sağlamasını, ayrıca Ürdün ve Mısır’la istişare edilmesini öngörüyor.Kral Abdullah, “Barışı koruma görevi, yerel polis güçlerini desteklemeyi gerektirir. Ama eğer silahlı devriyelerle Gazze’de dolaşmak anlamına geliyorsa, hiçbir ülke buna katılmak istemez,” ifadelerini kullandı.'Ürdün, siyasi yakınlık nedeniyle asker göndermeyecek'Kral Abdullah, Ürdün’ün Gazze’ye asker göndermeyeceğini, çünkü ülkesinin Filistin meselesine “siyasi olarak fazla yakın” olduğunu söyledi.Ürdün nüfusunun yarısından fazlasının Filistin kökenli olduğunu hatırlatan Kral, ülkesinin bugüne kadar 2,3 milyon Filistinli mülteciyi kabul ettiğini vurguladı.Gazze’deki yıkım: Şok ediciydiÜrdün, savaş boyunca Gazze’ye insani yardım ve tıbbi tahliye operasyonlarında önemli rol oynadı. Kral Abdullah, bugüne kadar üç kez havadan yardım paraşütlediğini söyledi.“Arka rampadan baktığımda gördüğüm yıkım inanılmazdı. Uluslararası toplumun bunu izlemesine akıl erdirmek mümkün değil,” dedi.Kral, Trump’tan 2 bin ağır hasta Filistinli çocuğun tahliyesine destek istemişti. Şubat ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmede Trump bu talebi “güzel bir jest” olarak nitelendirdi. Bugüne kadar 253 çocuk Ürdün’e, toplamda 5 binden fazla hasta da Mısır, BAE ve Katar’a tahliye edildi.Kraliçe Rania: Dünya i̇ki yıldır seyrediyorÜrdün Kraliçesi Rania, aynı programda yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu “iki yıldır süren savaşı durdurmadığı” için eleştirdi.“Bir anne olarak iki yıldır çocukların acı çektiğini, korkudan titrediğini izlemek korkunç bir kabus,” diyen Kraliçe, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e baskı uygulayarak ateşkesi sağlamasını “cesur bir adım” olarak değerlendirdi.'Umut, teslimiyet değil direniştir'Kraliçe Rania, kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inandığını belirtti:“Filistinliler ve İsrailliler yan yana yaşayabilir. Bugünkü öfke ve nefret ortamında bu zor görünüyor ama uluslararası toplumun desteğiyle mümkün. Umudu seçmek kolay değil ama başka insani bir yol da yok,” dedi.Arka Plan: Gazze Savaşı ve Ateşkes Süreciİsrail, 7 Ekim saldırılarında 1.200 kişinin öldürülmesinin ardından Gazze’ye girmişti. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı’na göre çatışmalarda 68 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Hamas komutanı Muhammed Deyf hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.Trump’ın öncülüğündeki ateşkes anlaşması, 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını, karşılığında 250 Filistinli mahkumun ve 1.700 tutuklunun salıverilmesini öngörüyordu.

