Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/lavrov-putin-trumpin-ukrayna-icin-cozum-konseptini-kabul-etmeye-hazir-1100500074.html
Lavrov: Putin, Trump’ın Ukrayna için çözüm konseptini kabul etmeye hazır
Lavrov: Putin, Trump’ın Ukrayna için çözüm konseptini kabul etmeye hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Alaska’daki zirve sırasında, Ukrayna’daki çatışmanın çözüme kavuşturulması için ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın öne... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T10:49+0300
2025-10-27T10:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
abd
sergey lavrov
vladimir putin
donald trump
steve witkoff
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macar Ultrahang sitesinin YouTube kanalına demecinde, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova ziyareti sırasında sunduğu teklifin Moskova’da dikkatlice incelendiğini söyledi.Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Alaska'daki) Anchorage görüşmelerinde hazır bulunan Witkoff'un sunduğu konseptin her unsurunu ayrıntılı bir şekilde tekrarladı ve ona ‘Bu doğru mu? Durum böyle mi?’ diye sordu. Her şey doğrulandı. Daha sonra Başkan Putin, Rusya'nın bu konsepti kabul etmeye ve önerilen temelde pratik uygulamaya geçmeye hazır olduğunu açıkladı” diye anlattı.Putin’in bu sözlerine doğrudan bir yanıt alamadığına dikkat çeken Rus diplomat, tarafların önerileri değerlendirmek üzere bir mola vermeyi kabul ettiğini belirterek ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konsepti Batı Avrupalı müttefikleriyle, Rusya liderinin de komşuları, ortakları ve müttefikleri ile görüştüğünü aktardı.Lavrov, “(Eylül sonunda) New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio’ya bu olaylar dizisini hatırlattı. O da, ‘Evet, hâlâ düşünüyoruz, çalışıyoruz, ilgileniyoruz’ dedi” ifadesini kullandı.Alaska ZirvesiRusya ve ABD liderleri, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelerek Ukrayna sorununu çözüme kavuşturma yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki sorunu çözüme kavuşturmanın mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözüme ilgi duyduğunu vurguladı.Daha önce Putin, Ukrayna krizine uzun vadeli bir çözüm için temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin defalarca altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/pasinyan-turkiyeden-azerbaycana-mallarin-gecisini-saglamaya-haziriz-1100498677.html
rusya
ukrayna
abd
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7032a137ac8696b682a98f8ad62bf99d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, abd, sergey lavrov, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, alaska
rusya, ukrayna, abd, sergey lavrov, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, alaska

Lavrov: Putin, Trump’ın Ukrayna için çözüm konseptini kabul etmeye hazır

10:49 27.10.2025
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Alaska’daki zirve sırasında, Ukrayna’daki çatışmanın çözüme kavuşturulması için ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın öne sürdüğü konsept temelinde çalışmaya hazır olduğunu doğruladığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macar Ultrahang sitesinin YouTube kanalına demecinde, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova ziyareti sırasında sunduğu teklifin Moskova’da dikkatlice incelendiğini söyledi.
Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Alaska'daki) Anchorage görüşmelerinde hazır bulunan Witkoff'un sunduğu konseptin her unsurunu ayrıntılı bir şekilde tekrarladı ve ona ‘Bu doğru mu? Durum böyle mi?’ diye sordu. Her şey doğrulandı. Daha sonra Başkan Putin, Rusya'nın bu konsepti kabul etmeye ve önerilen temelde pratik uygulamaya geçmeye hazır olduğunu açıkladı” diye anlattı.
Putin’in bu sözlerine doğrudan bir yanıt alamadığına dikkat çeken Rus diplomat, tarafların önerileri değerlendirmek üzere bir mola vermeyi kabul ettiğini belirterek ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konsepti Batı Avrupalı müttefikleriyle, Rusya liderinin de komşuları, ortakları ve müttefikleri ile görüştüğünü aktardı.
Lavrov, “(Eylül sonunda) New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio’ya bu olaylar dizisini hatırlattı. O da, ‘Evet, hâlâ düşünüyoruz, çalışıyoruz, ilgileniyoruz’ dedi” ifadesini kullandı.

Alaska Zirvesi

Rusya ve ABD liderleri, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelerek Ukrayna sorununu çözüme kavuşturma yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki sorunu çözüme kavuşturmanın mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözüme ilgi duyduğunu vurguladı.
Daha önce Putin, Ukrayna krizine uzun vadeli bir çözüm için temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin defalarca altını çizmişti.
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
DÜNYA
Paşinyan: Türkiye'den Azerbaycan'a malların geçişini sağlamaya hazırız
09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала