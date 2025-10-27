Lavrov: Putin, Trump’ın Ukrayna için çözüm konseptini kabul etmeye hazır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/lavrov-putin-trumpin-ukrayna-icin-cozum-konseptini-kabul-etmeye-hazir-1100500074.html
27.10.2025
2025-10-27T10:49+0300
2025-10-27T10:49+0300
2025-10-27T10:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macar Ultrahang sitesinin YouTube kanalına demecinde, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova ziyareti sırasında sunduğu teklifin Moskova’da dikkatlice incelendiğini söyledi.Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Alaska'daki) Anchorage görüşmelerinde hazır bulunan Witkoff'un sunduğu konseptin her unsurunu ayrıntılı bir şekilde tekrarladı ve ona ‘Bu doğru mu? Durum böyle mi?’ diye sordu. Her şey doğrulandı. Daha sonra Başkan Putin, Rusya'nın bu konsepti kabul etmeye ve önerilen temelde pratik uygulamaya geçmeye hazır olduğunu açıkladı” diye anlattı.Putin’in bu sözlerine doğrudan bir yanıt alamadığına dikkat çeken Rus diplomat, tarafların önerileri değerlendirmek üzere bir mola vermeyi kabul ettiğini belirterek ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konsepti Batı Avrupalı müttefikleriyle, Rusya liderinin de komşuları, ortakları ve müttefikleri ile görüştüğünü aktardı.Lavrov, “(Eylül sonunda) New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio’ya bu olaylar dizisini hatırlattı. O da, ‘Evet, hâlâ düşünüyoruz, çalışıyoruz, ilgileniyoruz’ dedi” ifadesini kullandı.Alaska ZirvesiRusya ve ABD liderleri, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelerek Ukrayna sorununu çözüme kavuşturma yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki sorunu çözüme kavuşturmanın mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözüme ilgi duyduğunu vurguladı.Daha önce Putin, Ukrayna krizine uzun vadeli bir çözüm için temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin defalarca altını çizmişti.
