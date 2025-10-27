https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ukraynada-3-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1100506038.html
Ukrayna’da 3 yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’da 3 yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında üç yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T13:22+0300
2025-10-27T13:22+0300
2025-10-27T13:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_012478dc93c972e8dad1b358cdb32c1c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi’ndeki Novonikolayevka ve Privolnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Yegorovka yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 380 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun demiryolu ile Donbass’taki çatışma bölgesine silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, bir askeri hava üssü, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu 150 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kremlin-rusya-ve-abd-arasindaki-gayri-resmi-gorusmeler-diyalogun-onemli-parcasi-1100504561.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0ad93944f4324968cbf2f4e3e68ed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da 3 yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında üç yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi’ndeki Novonikolayevka ve Privolnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Yegorovka yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 380 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun demiryolu ile Donbass’taki çatışma bölgesine silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, bir askeri hava üssü, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu 150 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 İHA engellendi.