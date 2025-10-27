Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’da 3 yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında üç yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Novonikolayevka ve Privolnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Yegorovka yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 380 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun demiryolu ile Donbass'taki çatışma bölgesine silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, bir askeri hava üssü, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu 150 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 İHA engellendi.
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
dnepropetrovsk
Ukrayna’da 3 yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:22 27.10.2025
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında üç yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi’ndeki Novonikolayevka ve Privolnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Yegorovka yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 380 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun demiryolu ile Donbass’taki çatışma bölgesine silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, bir askeri hava üssü, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu 150 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 İHA engellendi.
