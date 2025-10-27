Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kremlin-rusya-ve-abd-arasindaki-gayri-resmi-gorusmeler-diyalogun-onemli-parcasi-1100504561.html
Kremlin: Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi görüşmeler diyaloğun önemli parçası
Kremlin: Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi görüşmeler diyaloğun önemli parçası
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, özellikle Washington'un son zamanlarda attığı bir dizi hasımca adımlar göz önüne alındığında, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen gayri... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T13:04+0300
2025-10-27T13:04+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_dcabad14346ee925e5ecf7d37061324d.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Washington’da gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelerle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:Moskova’nın, Washington ile ilişkilerini iyileştirmeye açık olduğunu kaydeden Rus yetkili, diyaloğa açık olmasına rağmen, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.Avrupalıların, Rusofobik ve saldırgan bir histeri içinde olduğuna dikkat çeken Peskov, Burevestnik kıtalararası seyir füze testlerinin tamamlanması bağlamında, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak için sürekli çalıştığını ve yeni silahların geliştirilmesinin de bu mecrada yapıldığının altını çizdi.Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildiren Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi de kabul edeceği söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/lavrov-putin-trumpin-ukrayna-icin-cozum-konseptini-kabul-etmeye-hazir-1100500074.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:993:745_1920x0_80_0_0_a2e84f4dc8c5d6eb4fa031b0de932c80.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd

Kremlin: Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi görüşmeler diyaloğun önemli parçası

13:04 27.10.2025
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, özellikle Washington'un son zamanlarda attığı bir dizi hasımca adımlar göz önüne alındığında, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen gayri resmi görüşmelerin diyaloğun önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Washington’da gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelerle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Genel olarak gayrı resmi temaslar diyaloğun çok önemli bir parçası ve ABD'nin Rusya'ya karşı bir dizi dostça olmayan adım attığı düşünüldüğünde, bu temaslar daha da önemli.
Moskova’nın, Washington ile ilişkilerini iyileştirmeye açık olduğunu kaydeden Rus yetkili, diyaloğa açık olmasına rağmen, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.
Avrupalıların, Rusofobik ve saldırgan bir histeri içinde olduğuna dikkat çeken Peskov, Burevestnik kıtalararası seyir füze testlerinin tamamlanması bağlamında, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak için sürekli çalıştığını ve yeni silahların geliştirilmesinin de bu mecrada yapıldığının altını çizdi.
Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildiren Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi de kabul edeceği söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Putin, Trump’ın Ukrayna için çözüm konseptini kabul etmeye hazır
10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала