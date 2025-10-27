Kremlin: Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi görüşmeler diyaloğun önemli parçası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kremlin-rusya-ve-abd-arasindaki-gayri-resmi-gorusmeler-diyalogun-onemli-parcasi-1100504561.html
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Washington’da gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelerle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:Moskova’nın, Washington ile ilişkilerini iyileştirmeye açık olduğunu kaydeden Rus yetkili, diyaloğa açık olmasına rağmen, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.Avrupalıların, Rusofobik ve saldırgan bir histeri içinde olduğuna dikkat çeken Peskov, Burevestnik kıtalararası seyir füze testlerinin tamamlanması bağlamında, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak için sürekli çalıştığını ve yeni silahların geliştirilmesinin de bu mecrada yapıldığının altını çizdi.Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildiren Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi de kabul edeceği söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Washington’da gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelerle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Genel olarak gayrı resmi temaslar diyaloğun çok önemli bir parçası ve ABD'nin Rusya'ya karşı bir dizi dostça olmayan adım attığı düşünüldüğünde, bu temaslar daha da önemli.
Moskova’nın, Washington ile ilişkilerini iyileştirmeye açık olduğunu kaydeden Rus yetkili, diyaloğa açık olmasına rağmen, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.
Avrupalıların, Rusofobik ve saldırgan bir histeri içinde olduğuna dikkat çeken Peskov, Burevestnik kıtalararası seyir füze testlerinin tamamlanması bağlamında, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak için sürekli çalıştığını ve yeni silahların geliştirilmesinin de bu mecrada yapıldığının altını çizdi.
Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildiren Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi de kabul edeceği söyledi.