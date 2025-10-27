https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kremlin-rusya-ve-abd-arasindaki-gayri-resmi-gorusmeler-diyalogun-onemli-parcasi-1100504561.html

Kremlin: Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi görüşmeler diyaloğun önemli parçası

Kremlin: Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi görüşmeler diyaloğun önemli parçası

Kremlin Sözcüsü Peskov, özellikle Washington'un son zamanlarda attığı bir dizi hasımca adımlar göz önüne alındığında, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen gayri... 27.10.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in Washington’da gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelerle ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:Moskova’nın, Washington ile ilişkilerini iyileştirmeye açık olduğunu kaydeden Rus yetkili, diyaloğa açık olmasına rağmen, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.Avrupalıların, Rusofobik ve saldırgan bir histeri içinde olduğuna dikkat çeken Peskov, Burevestnik kıtalararası seyir füze testlerinin tamamlanması bağlamında, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak için sürekli çalıştığını ve yeni silahların geliştirilmesinin de bu mecrada yapıldığının altını çizdi.Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildiren Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin ayrıca Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Son-hui'yi de kabul edeceği söyledi.

