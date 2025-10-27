https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/trump-rusyanin-test-ettigi-burevestnik-fuzesini-yorumladi-oyun-oynamiyoruz-1100499607.html

Trump, Rusya'nın test ettiği Burevestnik füzesini yorumladı: Oyun oynamıyoruz

Trump, Rusya'nın test ettiği Burevestnik füzesini yorumladı: Oyun oynamıyoruz

Rusya lideri Putin'in testlerinin tamamlandığını duyurduğu, sınırsız menzile sahip Burevestnik füzelerine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilgi çekici bir... 27.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da geliştirilen Burevestnik kıtalararası seyir füzelerinin testlerinin tamamlanmasını yorumladı.Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Onlar (Rusya) bizimle oyun oynamıyor, biz de onlarla oyun oynamıyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna sınırına giderek özel askeri harekatı yürüten Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birini ziyaret etmişti. Putin, komutanlarla yaptığı toplantıda, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını söylemişti.Rus lider, "Belirleyici testler artık tamamlandı. Bu silahları muharebe görevine dahil etmek için yapılması gereken çok iş var, bu açık. Tüm düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ancak yine de, testler kapsamında temel hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.Burevestnik'i eşsiz bir silah olarak niteleyen Devlet Başkanı, dünyada başka hiçbir ülkede böyle bir silah bulunmadığını vurgulamıştı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.Rus general, Burevestnik'in tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini bypass etme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunu gösterdiğinin de altını çizmişti.

