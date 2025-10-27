Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/trump-rusyanin-test-ettigi-burevestnik-fuzesini-yorumladi-oyun-oynamiyoruz-1100499607.html
Trump, Rusya'nın test ettiği Burevestnik füzesini yorumladı: Oyun oynamıyoruz
Trump, Rusya'nın test ettiği Burevestnik füzesini yorumladı: Oyun oynamıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in testlerinin tamamlandığını duyurduğu, sınırsız menzile sahip Burevestnik füzelerine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilgi çekici bir... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T10:29+0300
2025-10-27T10:29+0300
dünya
haberler
rusya
ukrayna
burevestnik
donald trump
abd
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281241_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_3b5132ae5a9f6da02d102cd8ea7024d1.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da geliştirilen Burevestnik kıtalararası seyir füzelerinin testlerinin tamamlanmasını yorumladı.Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Onlar (Rusya) bizimle oyun oynamıyor, biz de onlarla oyun oynamıyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna sınırına giderek özel askeri harekatı yürüten Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birini ziyaret etmişti. Putin, komutanlarla yaptığı toplantıda, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını söylemişti.Rus lider, "Belirleyici testler artık tamamlandı. Bu silahları muharebe görevine dahil etmek için yapılması gereken çok iş var, bu açık. Tüm düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ancak yine de, testler kapsamında temel hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.Burevestnik'i eşsiz bir silah olarak niteleyen Devlet Başkanı, dünyada başka hiçbir ülkede böyle bir silah bulunmadığını vurgulamıştı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.Rus general, Burevestnik'in tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini bypass etme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunu gösterdiğinin de altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281241_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_92f6e0b61342732cefeb2e119fbd192a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya, ukrayna, burevestnik, donald trump, abd, vladimir putin
haberler, rusya, ukrayna, burevestnik, donald trump, abd, vladimir putin

Trump, Rusya'nın test ettiği Burevestnik füzesini yorumladı: Oyun oynamıyoruz

10:29 27.10.2025
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Rusya lideri Putin'in testlerinin tamamlandığını duyurduğu, sınırsız menzile sahip Burevestnik füzelerine ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilgi çekici bir değerlendirme geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da geliştirilen Burevestnik kıtalararası seyir füzelerinin testlerinin tamamlanmasını yorumladı.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Onlar (Rusya) bizimle oyun oynamıyor, biz de onlarla oyun oynamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna sınırına giderek özel askeri harekatı yürüten Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birini ziyaret etmişti. Putin, komutanlarla yaptığı toplantıda, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını söylemişti.

Rus lider, "Belirleyici testler artık tamamlandı. Bu silahları muharebe görevine dahil etmek için yapılması gereken çok iş var, bu açık. Tüm düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ancak yine de, testler kapsamında temel hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Burevestnik'i eşsiz bir silah olarak niteleyen Devlet Başkanı, dünyada başka hiçbir ülkede böyle bir silah bulunmadığını vurgulamıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.

Rus general, Burevestnik'in tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini bypass etme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunu gösterdiğinin de altını çizmişti.
Presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin, özel askeri harekat bölgesinde: 'Emsalsiz Burevestnik füzelerinin testleri tamamlandı'
Dün, 09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала