Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
27.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae ile yapacağı görüşme öncesinde Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.Asya turu kapsamında Japonya'ya gelen Trump ve Naruhito arasında yaklaşık 30 dakika süren görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ilişkileri ve küresel gelişmeleri ele aldı.Trump'ın yarın, Japonya'nın yeni seçilen Başbakanı Takaiçi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
