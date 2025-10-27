https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-kuzey-korenin-egemenligini-koruma-yonundeki-onlemlerini-destekliyor-1100520707.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Moskova’nın... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesinin ardından açıklama yaptı.Açıklamada, “Güncel uluslararası durumun ele alındığı görüşmede, Kore Yarımadası’nda, Kuzeydoğu Asya’da ve genel olarak dünyada gerginliğin artmasının başlıca nedeninin ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri olduğu konusunda ortak bir anlayışa varıldı. Rusya tarafı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin ülkenin egemenliğini koruma ve güvenliğini sağlama amacıyla attığı adımlara tam destek ifade etmiştir” denildi. Bakanlık açıklamasının sonunda, “Gerçekleşen görüşmelerin sonuçları, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine ve güçlenmesine güçlü bir ivme kazandıracak, bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir müttefiklik düzeyine ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.

