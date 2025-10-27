Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-kuzey-korenin-egemenligini-koruma-yonundeki-onlemlerini-destekliyor-1100520707.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Moskova’nın... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T19:09+0300
2025-10-27T19:09+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
choe son hui
rusya dışişleri bakanlığı
i̇şçi partisi (kuzey kore)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesinin ardından açıklama yaptı.Açıklamada, “Güncel uluslararası durumun ele alındığı görüşmede, Kore Yarımadası’nda, Kuzeydoğu Asya’da ve genel olarak dünyada gerginliğin artmasının başlıca nedeninin ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri olduğu konusunda ortak bir anlayışa varıldı. Rusya tarafı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin ülkenin egemenliğini koruma ve güvenliğini sağlama amacıyla attığı adımlara tam destek ifade etmiştir” denildi. Bakanlık açıklamasının sonunda, “Gerçekleşen görüşmelerin sonuçları, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine ve güçlenmesine güçlü bir ivme kazandıracak, bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir müttefiklik düzeyine ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/putin-venezuellayla-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1100513053.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_68:0:695:470_1920x0_80_0_0_b1197c21bd54b98debc467f068ca3926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, choe son hui, rusya dışişleri bakanlığı, i̇şçi partisi (kuzey kore)
sergey lavrov, rusya, choe son hui, rusya dışişleri bakanlığı, i̇şçi partisi (kuzey kore)

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor

19:09 27.10.2025
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Moskova’nın Pyongyang tarafından ülkenin egemenliğini koruma amacıyla alınan önlemleri desteklediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Açıklamada, “Güncel uluslararası durumun ele alındığı görüşmede, Kore Yarımadası’nda, Kuzeydoğu Asya’da ve genel olarak dünyada gerginliğin artmasının başlıca nedeninin ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri olduğu konusunda ortak bir anlayışa varıldı. Rusya tarafı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin ülkenin egemenliğini koruma ve güvenliğini sağlama amacıyla attığı adımlara tam destek ifade etmiştir” denildi.
Bakanlık açıklamasının sonunda, “Gerçekleşen görüşmelerin sonuçları, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine ve güçlenmesine güçlü bir ivme kazandıracak, bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir müttefiklik düzeyine ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
DÜNYA
Putin, Venezüella'yla Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı
16:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала