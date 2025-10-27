https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-kuzey-korenin-egemenligini-koruma-yonundeki-onlemlerini-destekliyor-1100520707.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Moskova’nın... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T19:09+0300
2025-10-27T19:09+0300
2025-10-27T19:09+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
choe son hui
rusya dışişleri bakanlığı
i̇şçi partisi (kuzey kore)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesinin ardından açıklama yaptı.Açıklamada, “Güncel uluslararası durumun ele alındığı görüşmede, Kore Yarımadası’nda, Kuzeydoğu Asya’da ve genel olarak dünyada gerginliğin artmasının başlıca nedeninin ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri olduğu konusunda ortak bir anlayışa varıldı. Rusya tarafı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin ülkenin egemenliğini koruma ve güvenliğini sağlama amacıyla attığı adımlara tam destek ifade etmiştir” denildi. Bakanlık açıklamasının sonunda, “Gerçekleşen görüşmelerin sonuçları, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine ve güçlenmesine güçlü bir ivme kazandıracak, bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir müttefiklik düzeyine ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/putin-venezuellayla-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1100513053.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_68:0:695:470_1920x0_80_0_0_b1197c21bd54b98debc467f068ca3926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, choe son hui, rusya dışişleri bakanlığı, i̇şçi partisi (kuzey kore)
sergey lavrov, rusya, choe son hui, rusya dışişleri bakanlığı, i̇şçi partisi (kuzey kore)
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Kuzey Kore’nin egemenliğini koruma yönündeki önlemlerini destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Moskova’nın Pyongyang tarafından ülkenin egemenliğini koruma amacıyla alınan önlemleri desteklediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Choe Son Hui’nin görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Açıklamada, “Güncel uluslararası durumun ele alındığı görüşmede, Kore Yarımadası’nda, Kuzeydoğu Asya’da ve genel olarak dünyada gerginliğin artmasının başlıca nedeninin ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri olduğu konusunda ortak bir anlayışa varıldı. Rusya tarafı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin ülkenin egemenliğini koruma ve güvenliğini sağlama amacıyla attığı adımlara tam destek ifade etmiştir” denildi.
Bakanlık açıklamasının sonunda, “Gerçekleşen görüşmelerin sonuçları, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine ve güçlenmesine güçlü bir ivme kazandıracak, bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir müttefiklik düzeyine ulaşmıştır” ifadeleri yer aldı.