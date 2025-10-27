Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
17:18 27.10.2025 (güncellendi: 17:35 27.10.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir’de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından düzenlenen törende konuşan Kurtulmuş, önemli mesajlar verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Kurtulmuş, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir” dedi.
Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Kurtulmuş, ''Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye'yle ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir'' açıklamasında bulundu.
