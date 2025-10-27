https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/tbmm-baskani-kurtulmus-herkesin-ana-dili-ana-sutu-kadar-helaldir-1100513838.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir’de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T17:18+0300
2025-10-27T17:18+0300
2025-10-27T17:35+0300
türki̇ye
tbmm
tbmm başkanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
terörsüz türkiye
numan kurtulmuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094369960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_480be4712102897079cf4b992e2991dd.jpg
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiKurtulmuş, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir” dedi.Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Kurtulmuş, ''Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye'yle ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tbmm-bir-haftalik-tatile-giriyor-1100403857.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094369960_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d83d83d7e4efd1d567f1f9b66b96607d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), terörsüz türkiye, numan kurtulmuş
tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), terörsüz türkiye, numan kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir
17:18 27.10.2025 (güncellendi: 17:35 27.10.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir’de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından düzenlenen törende konuşan Kurtulmuş, önemli mesajlar verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Kurtulmuş, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir” dedi.
Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Kurtulmuş, ''Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye'yle ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir'' açıklamasında bulundu.