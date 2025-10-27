https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/tbmm-baskani-kurtulmus-herkesin-ana-dili-ana-sutu-kadar-helaldir-1100513838.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir’de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T17:18+0300

2025-10-27T17:18+0300

2025-10-27T17:35+0300

türki̇ye

tbmm

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

terörsüz türkiye

numan kurtulmuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094369960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_480be4712102897079cf4b992e2991dd.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiKurtulmuş, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir” dedi.Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Kurtulmuş, ''Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye'yle ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tbmm-bir-haftalik-tatile-giriyor-1100403857.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), terörsüz türkiye, numan kurtulmuş