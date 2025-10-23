Türkiye
TBMM, bir haftalık tatile giriyor
TBMM, bir haftalık tatile giriyor
TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında, AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin evet... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
tbmm
ak parti
mhp
meclis
tbmm meclis başkanlığı
meclis komisyonu
tatil
ara tatil
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara tatile girmesi uzun süredir gündemdeydi.AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge kabul edilmesinin ardından TBMM, gelecek hafta 1 haftalık ara tatile girdi. Meclis çalışmaları bu süre boyunca duracak.
türki̇ye
tbmm, ak parti, mhp, meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, tatil, ara tatil
TBMM, bir haftalık tatile giriyor

01:01 23.10.2025
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA
Abone ol
TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında, AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla kabul edildi. Bu karar doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara tatile girmesi uzun süredir gündemdeydi.
AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge kabul edilmesinin ardından TBMM, gelecek hafta 1 haftalık ara tatile girdi. Meclis çalışmaları bu süre boyunca duracak.
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Milletvekilleri Filistin Türkiye bayraklarını taşıyan atkılar taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
TÜRKİYE
TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Dün, 20:52
