TBMM, bir haftalık tatile giriyor
TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında, AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin evet... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara tatile girmesi uzun süredir gündemdeydi.AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge kabul edilmesinin ardından TBMM, gelecek hafta 1 haftalık ara tatile girdi. Meclis çalışmaları bu süre boyunca duracak.
türki̇ye
TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında, AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla kabul edildi. Bu karar doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara tatile girmesi uzun süredir gündemdeydi.
AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge kabul edilmesinin ardından TBMM, gelecek hafta 1 haftalık ara tatile girdi. Meclis çalışmaları bu süre boyunca duracak.