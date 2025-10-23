Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara tatile girmesi uzun süredir gündemdeydi.AK Parti ve MHP’nin verdiği önerge kabul edilmesinin ardından TBMM, gelecek hafta 1 haftalık ara tatile girdi. Meclis çalışmaları bu süre boyunca duracak.

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında, AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin evet... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

TBMM, bir haftalık tatile giriyor

TBMM, bir haftalık tatile giriyor

TBMM, bir haftalık tatile giriyor

© AA Meclis © AA

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında, AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi sundu. Önerge, AK Parti ve MHP’nin evet oylarıyla kabul edildi. Bu karar doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.