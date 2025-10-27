https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/suriye-disislerinden-bir-heyet-buyukelcilik-faaliyetlerini-yeniden-baslatmak-uzere-moskovaya-1100523231.html

Suriye Dışişleri’nden bir heyet, büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere Moskova'ya gidiyor

Suriye Dışişleri’nden bir heyet, büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere Moskova'ya gidiyor

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin, ülkenin büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere Pazartesi günü... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

SANA’nın Suriye Dışişleri Bakanlığı basın dairesine atıfla verdiği habere göre, bakanlıktan bir heyet, ülkenin büyükelçilik faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor.İlgili açıklamada, “Bugün Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan teknik bir heyet, istikrarlı bir çalışma ve Rusya’da yaşayan Suriyeli vatandaşlar için ve en üst düzeyde hizmetin sağlanması için konsolosluk hizmetleri ile idari hizmetlerin yeniden başlatılmasına ilişkin kapsamlı bir eylem planı hazırlamak üzere Rusya'ya gidiyor” ifadelerine yer verildi.

