https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tarihi-kesif-arjantinde-mukemmel-sekilde-korunmus-70-milyon-yillik-dinozor-yumurtasi-bulundu-1100411265.html
Tarihi keşif: Arjantin’de mükemmel şekilde korunmuş 70 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu
Tarihi keşif: Arjantin’de mükemmel şekilde korunmuş 70 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu
Sputnik Türkiye
Arjantinli arkeologlar, Patagonya bölgesinde kabuğu neredeyse hiç zarar görmemiş, 70 milyon yıllık bir dinozor yumurtası keşfetti. Uzmanlar, yumurtanın içinde... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T11:54+0300
2025-10-23T11:54+0300
2025-10-23T11:54+0300
yaşam
national geographic
patagonya
arjantin
dinozor
yumurta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099633041_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_5eca5dc9720c2c1bab48c752c57e92e7.png
Arjantin’in Patagonya bölgesinde görev yapan Doğa Bilimleri Müzesi ekibi, canlı yayında yaptıkları kazı sırasında Kretase dönemine ait olduğu düşünülen bir dinozor yumurtası buldu. Yaklaşık 70 milyon yıl öncesine tarihlenen yumurtanın kabuğu tamamen sağlam kaldı. Bilim insanları, bu olağanüstü korunma durumunun içinde embriyonik materyal olma ihtimalini artırdığını söylüyor.Etçil dinozora ait olabilirAraştırmayı yürüten bilim insanları, yumurtanın Bonapartenykus türüne ait olabileceğini belirtti. Bu tür, geç Kretase döneminde yaşayan etçil bir teropod olarak biliniyor. Araştırmacı Gonzalo Muñoz, National Geographic’e yaptığı açıklamada “Tamamen bir sürprizdi. Etçil dinozor yumurtası bulmak nadirdir, hele bu kadar iyi korunmuş bir haldeyse, bu gerçek bir mucize” dedi.Bilim dünyasında heyecan yarattıUzmanlara göre etçil dinozorların yumurtaları genellikle daha ince kabuklu ve kırılgandır. Bu nedenle bu tür yumurtaların fosilleşmiş örnekleri son derece az bulunur. Yumurtanın içinden korunmuş bir embriyo çıkarılması durumunda, dinozorların evrim ve üreme süreçlerine dair tarihte eşi görülmemiş bilgiler elde edilebilecek.Bazı bilim insanları, bu tür keşiflerin “gerçek bir Jurassic Park” yaratma tartışmalarını yeniden alevlendirebileceğini söylüyor. Ancak araştırmacılar, asıl amacın dinozorların biyolojik gelişimini anlamak olduğunu vurguluyor. Ekip, yumurtayı taramalardan geçirerek içinde olası embriyonik dokuların izini sürecek.Canlı yayında tarihi keşifKeşif, 7 Ekim’de yapılan bir canlı yayın sırasında gerçekleşti. Yayın, dünyanın dört bir yanındaki dinozor meraklılarının bu anı eşzamanlı izleyebilmesini sağladı. Ekibin lideri Federico Agnolín, “Bilim artık eskisinden çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor” dedi.SergilenecekAraştırma tamamlandığında yumurta, Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nde incelenecek ve ardından Patagonya’daki yerel müzede sergilenecek. Bilim insanları, bu keşfin hem paleontolojiye hem de evrimsel biyolojiye yeni bir pencere açacağını düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/buzullarin-altindaki-gizli-yasam-bilim-insanlarinin-buyuk-kesfi-1100366771.html
patagonya
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099633041_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_ec3906ec770e3d37c1252cbd93420fbb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
national geographic, patagonya, arjantin, dinozor, yumurta
national geographic, patagonya, arjantin, dinozor, yumurta
Tarihi keşif: Arjantin’de mükemmel şekilde korunmuş 70 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu
Arjantinli arkeologlar, Patagonya bölgesinde kabuğu neredeyse hiç zarar görmemiş, 70 milyon yıllık bir dinozor yumurtası keşfetti. Uzmanlar, yumurtanın içinde embriyonik kalıntılar olabileceğini belirterek, bu buluşun paleontoloji tarihinde dönüm noktası olabileceğini söylüyor.
Arjantin’in Patagonya bölgesinde görev yapan Doğa Bilimleri Müzesi ekibi, canlı yayında yaptıkları kazı sırasında Kretase dönemine ait olduğu düşünülen bir dinozor yumurtası buldu. Yaklaşık 70 milyon yıl öncesine tarihlenen yumurtanın kabuğu tamamen sağlam kaldı. Bilim insanları, bu olağanüstü korunma durumunun içinde embriyonik materyal olma ihtimalini artırdığını söylüyor.
Etçil dinozora ait olabilir
Araştırmayı yürüten bilim insanları, yumurtanın Bonapartenykus
türüne ait olabileceğini belirtti. Bu tür, geç Kretase döneminde yaşayan etçil bir teropod
olarak biliniyor. Araştırmacı Gonzalo Muñoz
, National Geographic’e
yaptığı açıklamada “Tamamen bir sürprizdi. Etçil dinozor yumurtası bulmak nadirdir, hele bu kadar iyi korunmuş bir haldeyse, bu gerçek bir mucize” dedi.
Bilim dünyasında heyecan yarattı
Uzmanlara göre etçil dinozorların yumurtaları genellikle daha ince kabuklu ve kırılgandır. Bu nedenle bu tür yumurtaların fosilleşmiş örnekleri son derece az bulunur. Yumurtanın içinden korunmuş bir embriyo çıkarılması durumunda, dinozorların evrim ve üreme süreçlerine dair tarihte eşi görülmemiş bilgiler elde edilebilecek.
Bazı bilim insanları, bu tür keşiflerin “gerçek bir Jurassic Park” yaratma tartışmalarını yeniden alevlendirebileceğini söylüyor. Ancak araştırmacılar, asıl amacın dinozorların biyolojik gelişimini anlamak olduğunu vurguluyor. Ekip, yumurtayı taramalardan geçirerek içinde olası embriyonik dokuların izini sürecek.
Canlı yayında tarihi keşif
Keşif, 7 Ekim’de yapılan bir canlı yayın sırasında gerçekleşti. Yayın, dünyanın dört bir yanındaki dinozor meraklılarının bu anı eşzamanlı izleyebilmesini sağladı. Ekibin lideri Federico Agnolín, “Bilim artık eskisinden çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor” dedi.
Araştırma tamamlandığında yumurta, Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi
’nde incelenecek ve ardından Patagonya’daki yerel müzede sergilenecek
. Bilim insanları, bu keşfin hem paleontolojiye hem de evrimsel biyolojiye
yeni bir pencere açacağını düşünüyor.