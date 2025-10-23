https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tarihi-kesif-arjantinde-mukemmel-sekilde-korunmus-70-milyon-yillik-dinozor-yumurtasi-bulundu-1100411265.html

Tarihi keşif: Arjantin'de mükemmel şekilde korunmuş 70 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

Tarihi keşif: Arjantin’de mükemmel şekilde korunmuş 70 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

Arjantin’in Patagonya bölgesinde görev yapan Doğa Bilimleri Müzesi ekibi, canlı yayında yaptıkları kazı sırasında Kretase dönemine ait olduğu düşünülen bir dinozor yumurtası buldu. Yaklaşık 70 milyon yıl öncesine tarihlenen yumurtanın kabuğu tamamen sağlam kaldı. Bilim insanları, bu olağanüstü korunma durumunun içinde embriyonik materyal olma ihtimalini artırdığını söylüyor.Etçil dinozora ait olabilirAraştırmayı yürüten bilim insanları, yumurtanın Bonapartenykus türüne ait olabileceğini belirtti. Bu tür, geç Kretase döneminde yaşayan etçil bir teropod olarak biliniyor. Araştırmacı Gonzalo Muñoz, National Geographic’e yaptığı açıklamada “Tamamen bir sürprizdi. Etçil dinozor yumurtası bulmak nadirdir, hele bu kadar iyi korunmuş bir haldeyse, bu gerçek bir mucize” dedi.Bilim dünyasında heyecan yarattıUzmanlara göre etçil dinozorların yumurtaları genellikle daha ince kabuklu ve kırılgandır. Bu nedenle bu tür yumurtaların fosilleşmiş örnekleri son derece az bulunur. Yumurtanın içinden korunmuş bir embriyo çıkarılması durumunda, dinozorların evrim ve üreme süreçlerine dair tarihte eşi görülmemiş bilgiler elde edilebilecek.Bazı bilim insanları, bu tür keşiflerin “gerçek bir Jurassic Park” yaratma tartışmalarını yeniden alevlendirebileceğini söylüyor. Ancak araştırmacılar, asıl amacın dinozorların biyolojik gelişimini anlamak olduğunu vurguluyor. Ekip, yumurtayı taramalardan geçirerek içinde olası embriyonik dokuların izini sürecek.Canlı yayında tarihi keşifKeşif, 7 Ekim’de yapılan bir canlı yayın sırasında gerçekleşti. Yayın, dünyanın dört bir yanındaki dinozor meraklılarının bu anı eşzamanlı izleyebilmesini sağladı. Ekibin lideri Federico Agnolín, “Bilim artık eskisinden çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor” dedi.SergilenecekAraştırma tamamlandığında yumurta, Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nde incelenecek ve ardından Patagonya’daki yerel müzede sergilenecek. Bilim insanları, bu keşfin hem paleontolojiye hem de evrimsel biyolojiye yeni bir pencere açacağını düşünüyor.

