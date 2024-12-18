https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/karadag-parlamentosunda-kaos-salona-sis-bombasi-atildi-1091678103.html

Karadağ Parlamentosu'nda kaos: Salona sis bombası atıldı

Karadağ Parlamentosu'nda kaos: Salona sis bombası atıldı

Sputnik Türkiye

Karadağ Parlamentosu'nda Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından salona sis bombası atıldı. Yaşanan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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Karadağ'da Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan tartışmada sis bombası ateşlendi.Avrupa ülkesi Karadağ'da Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan tartışmanın ardından sis bombası atan bir kişi Anayasa Kurulu oturumunun yarıda kalmasına neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, anayasa mahkemesindeki üç yargıcın emekli edilmesinin anayasaya aykırı olacağını ve bir anayasal darbenin yürütüldüğünü iddia etti. Öte yandan, iktidar çoğunluğundaki milletvekilleri bu görüşe katılmayarak, pozisyonlarının Karadağ Anayasası'na dayandığını savundular.

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