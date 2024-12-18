https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/karadag-parlamentosunda-kaos-salona-sis-bombasi-atildi-1091678103.html
Karadağ Parlamentosu'nda kaos: Salona sis bombası atıldı
Karadağ Parlamentosu'nda kaos: Salona sis bombası atıldı
Sputnik Türkiye
Karadağ Parlamentosu'nda Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından salona sis bombası atıldı. Yaşanan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T00:08+0300
2024-12-18T00:08+0300
2024-12-18T00:08+0300
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karadağ
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bomba
bomba ihbarı
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bomba ihbarı
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Karadağ'da Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan tartışmada sis bombası ateşlendi.Avrupa ülkesi Karadağ'da Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan tartışmanın ardından sis bombası atan bir kişi Anayasa Kurulu oturumunun yarıda kalmasına neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, anayasa mahkemesindeki üç yargıcın emekli edilmesinin anayasaya aykırı olacağını ve bir anayasal darbenin yürütüldüğünü iddia etti. Öte yandan, iktidar çoğunluğundaki milletvekilleri bu görüşe katılmayarak, pozisyonlarının Karadağ Anayasası'na dayandığını savundular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230627/disisleri-bakani-fidan-karadag-cumhurbaskani-ile-gorustu-1072923395.html
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karadağ, milletvekili, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, sis, duman
karadağ, milletvekili, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, sis, duman
Karadağ Parlamentosu'nda kaos: Salona sis bombası atıldı
Karadağ Parlamentosu'nda Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından salona sis bombası atıldı. Yaşanan arbede sonrası Anayasa Kurulu oturumu yarıda kaldı.
Karadağ'da Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan tartışmada sis bombası ateşlendi.
Avrupa ülkesi Karadağ'da Anayasa Kurulu yargıçlarının emekli edilmesi konusunda yaşanan tartışmanın ardından sis bombası atan bir kişi Anayasa Kurulu oturumunun yarıda kalmasına neden oldu.
Muhalefet milletvekilleri, anayasa mahkemesindeki üç yargıcın emekli edilmesinin anayasaya aykırı olacağını ve bir anayasal darbenin yürütüldüğünü iddia etti. Öte yandan, iktidar çoğunluğundaki milletvekilleri bu görüşe katılmayarak, pozisyonlarının Karadağ Anayasası'na dayandığını savundular.