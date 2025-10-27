https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/putin-venezuellayla-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1100513053.html

Putin, Venezüella'yla Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı

Putin, Venezüella'yla Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı

ABD'nin Venezüella'ya yönelik hasmane adımlarını sıklaştırdığı bir dönemde Putin, Moskova ve Caracas arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini öngören... 27.10.2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezüella'yla akdedilen Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.Anlaşmanın hükümlerine göre taraflar, BM Şartı'nı ve uluslararası hukukun diğer norm ve ilkelerini ihlal eden tek taraflı yaptırımları reddetmektedir.Rusya ve Venezüella, sömürgecilik, ırkçılık, soykırım ve diğer suçlarla birlikte mücadele etmektedir.Rusya ve Venezüella, silah kontrolü, silahların azaltılması ve silahsızlanma konularında işbirliği yapmaktadır.Moskova ve Caracas enerji sektöründe de işbirliğini sürdürmektedir. Ayrıca, anlaşmanın tarafları bağımsız bir Rusya-Venezüella finans altyapısı kurmaktadır.Rusya ve Venezüella, spor federasyonları arasında işbirliğinin yanı sıra kültürel ve insani bağlar da geliştirmektedir.Rusya-Venezüella Stratejik Ortaklık Anlaşması, 7 Mayıs 2025'te Moskova'da imzalanmıştı.

