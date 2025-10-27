Türkiye
SON DAKİKA | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus siyaset uzmanı Dugin: Trump yanlış bir izlenime sahip
Rus siyaset uzmanı Dugin: Trump yanlış bir izlenime sahip
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, Trump'ın Ukrayna krizinde yanlış bir izlenime sahip olduğunu değerlendirerek, güç gösterisi yapılması... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya’nın önde gelen siyasi düşünür, filozof ve sosyologlarından Aleksandr Dugin, radyo Sputnik canlı yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın 'Burevestnik' füzesinin denemelerinin Batı’yı şaşkına çevirebilecek bir adım olduğunu, ancak ülkenin bundan sonra da ilerlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti. 'Trump yanlış bir izlenime sahip'Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinde Rusya’nın pozisyonu, çıkarları ve değerleri hakkında yanlış bir izlenime sahip olduğunu ifade ederek, “Trump’ı ikna etmek gerekiyor, bunu sözle yapmak zor. Anchorage vardı, Başkanımızın Trump ile görüşmeleri oldu. Güç gösterisi yapmalıyız. Başkanımız bunun şaşkınlık yaratmak olduğundan ve Rusya’nın gösterecekleri karşısında herkesin şaşıracağından söz etti” ifadelerini kullandı. Açıklamasında Dugin ayrıca, ABD’nin korkutulması gerektiğini vurguladı.
Rus siyaset uzmanı Dugin: Trump yanlış bir izlenime sahip

Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, Trump'ın Ukrayna krizinde yanlış bir izlenime sahip olduğunu değerlendirerek, güç gösterisi yapılması gerektiğini ifade etti.
Rusya’nın önde gelen siyasi düşünür, filozof ve sosyologlarından Aleksandr Dugin, radyo Sputnik canlı yayınında yaptığı açıklamada, Rusya’nın 'Burevestnik' füzesinin denemelerinin Batı’yı şaşkına çevirebilecek bir adım olduğunu, ancak ülkenin bundan sonra da ilerlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

'Trump yanlış bir izlenime sahip'

Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinde Rusya’nın pozisyonu, çıkarları ve değerleri hakkında yanlış bir izlenime sahip olduğunu ifade ederek, “Trump’ı ikna etmek gerekiyor, bunu sözle yapmak zor. Anchorage vardı, Başkanımızın Trump ile görüşmeleri oldu. Güç gösterisi yapmalıyız. Başkanımız bunun şaşkınlık yaratmak olduğundan ve Rusya’nın gösterecekleri karşısında herkesin şaşıracağından söz etti” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında Dugin ayrıca, ABD’nin korkutulması gerektiğini vurguladı.
