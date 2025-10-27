https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/rus-nukleer-motorlu-burevestnik-kitalararasi-seyir-fuzesinin-teknik-ozellikleri-nelerdir-1100508486.html

Rus nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin teknik özellikleri nelerdir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurdu. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Burevestnik'i eşsiz bir silah olarak niteleyen Rus lider, dünyada başka hiçbir ülkede böyle bir silah bulunmadığını vurguladı. Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydeden Gerasimov, Burevstnik'in füze ve hava savunma sistemlerini bypass etme konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunun da altını çizdi. Füzenin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

