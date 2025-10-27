Türkiye
Lavrov: Kuzey Koreli askerlerin kahramanlığını asla unutmayacağız
Lavrov: Kuzey Koreli askerlerin kahramanlığını asla unutmayacağız
Moskova'da Kuzey Koreli mevkidaşıyla buluşan Lavrov, Ukraynalı militanların sızdığı Kursk Bölgesi'nin temizlenmesinde önemli rol oynayan Kuzey Kore ordusuna... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Lavrov: Kuzey Koreli askerlerin kahramanlığını asla unutmayacağız

13:05 27.10.2025 (güncellendi: 13:08 27.10.2025)
Moskova'da Kuzey Koreli mevkidaşıyla buluşan Lavrov, Ukraynalı militanların sızdığı Kursk Bölgesi'nin temizlenmesinde önemli rol oynayan Kuzey Kore ordusuna minnettarlığını dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bir araya geldiği Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui’yle görüşmesinde Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı militanlardan temizlenmesinde Kuzey Kore ordusunun gösterdiği kahramanlığı asla unutmayacaklarını vurguladı.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, "Ruslar, Kuzey Kore Halk Ordusu asker ve subaylarının Kursk Bölgesi'nde Rus topraklarını özgürleştirmek için gösterdiği kahramanca çabaları asla unutmayacak. Bu çabalar, adalet için verdiğimiz ortak mücadelede dostluğumuzu ve tarihi ortaklığımızı daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

📍Lavrov'un diğer önemli açıklamaları:

🔴Rusya-Kuzey Kore ilişkileri, iki ülke liderlerinin vardığı anlaşmaların etkisiyle son 3.5 ayda güçlü bir ivme kazandı

🔴Parlamentolararası komisyon Rusya ve Kuzey Kore için önem taşıyor

🔴Kore İşçi Partisi'nin 80. yıldönümü kutlamalarında Medvedev ve heyetine gösterilen ilgi için Kim Jong-un'a minnettarız

🔴Minsk'te yapılacak Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'na katılacağım

Kuzey Kore, Rusya'ya askeri destek verdiğini teyit etmişti

Nisan ayında Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.

Lavrov Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin temizlenmesindeki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.
