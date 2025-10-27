Türkiye
SON DAKİKA | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Sındırgı depremi sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar
Sındırgı depremi sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür ve Şener... 27.10.2025
Deprem bilimciler Sındırgı depremi hakkında açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Naci Görür, ''Aktaş-Sındırgı/Balıkesir'de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun'' dedi.'Sındırgı'da işaret ettiğim depremin devamı'Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin merkez üssünün Sındırgı ilçe merkezinin altında değil, güneydoğusundaki dağlık bölgede yer aldığını belirterek, "Sındırgı'da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15 kilometrelik bir fay kırılmıştı, şimdi bu kırılmanın güneye doğru devamı yaşandı. Yaklaşık 10-15 kilometrelik yeni bir yırtılma söz konusu" dedi.Depremin artçı sarsıntılarla birlikte yeni bir fay düzlemine doğru ilerlediğini ifade eden Üşümezsoy, "Burası artçıların güneye doğru büyümesi, yeni bir fay düzlemine doğru. Ancak Sındırgı'nın altındaki değil, güneyindeki dağlık bölgede meydana geldi. Bundan büyük bir deprem beklenmesin" açıklamasında bulundu.'İstanbul'da bir deprem beklemiyorum'Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Sındırgı depremi sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar

23:19 27.10.2025 (güncellendi: 23:54 27.10.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür ve Şener Üşümezsoy ve Övgün Ahmet Ercan halkı uyardı.
Deprem bilimciler Sındırgı depremi hakkında açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, ''Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun'' dedi.

'Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin merkez üssünün Sındırgı ilçe merkezinin altında değil, güneydoğusundaki dağlık bölgede yer aldığını belirterek, “Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15 kilometrelik bir fay kırılmıştı, şimdi bu kırılmanın güneye doğru devamı yaşandı. Yaklaşık 10-15 kilometrelik yeni bir yırtılma söz konusu” dedi.
Depremin artçı sarsıntılarla birlikte yeni bir fay düzlemine doğru ilerlediğini ifade eden Üşümezsoy, “Burası artçıların güneye doğru büyümesi, yeni bir fay düzlemine doğru. Ancak Sındırgı’nın altındaki değil, güneyindeki dağlık bölgede meydana geldi. Bundan büyük bir deprem beklenmesin” açıklamasında bulundu.

'İstanbul’da bir deprem beklemiyorum'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Sındırgı’da olan deprem ne İstanbul’u ne İzmir’i ne de Denizli’yi deprem açısından tetiklemez böyle bir şey söz konusu. İstanbul’da en az 2030 yılına kadar bir deprem beklemiyorum bir gerginlik yok. Şu anda gergin gördüğüm yerler Midilli Dikili Foça İzmir körfezi, Gediz Kütahya arası, Sarıgöl Buldan Sarayköy Denizli, Muğla’da Köyceğiz Ula Ören Bodrum İstanköy arası duyarlı gözüküyor. Ancak depremi bilmek demek depremin yerini büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bilimsel kanıtlar olmadan şuralarda deprem bekliyorum demek doğru. Ben buraların deprem için gergin olduğunu söylemekle birlikte olabilecek depremin ne zaman olacağı konusunda bir bilgimiz yoktur. Birkaç gün Balıkesir Sındırgı ve Simav‘da bunun içinde olmak için olmak üzere depreme duyarlıdır oradaki yurttaşlarımızın eğer yapılarına güvenmiyorlarsa akşamleyin evlerine girmemesine şiddetle öneririm. Geçmiş olsun. Bir ülkede depremlerin olumsuz atlatılması için her yapı için yer yapı güvenlik belgesinin çıkarılması bunun da tapuya işlenmesi gerekir. Yer yapı güvenlik belgesi uygun olmayan yerlerin kiralanmaz ve satılamaz durumda değerlendirilmesi gerekir.
