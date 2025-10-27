https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/prof-dr-naci-gorurden-canakkale-icin-kritik-uyari-bolge-geriliyor-1100506463.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale için kritik uyarı: 'Bölge geriliyor'

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale için kritik uyarı: 'Bölge geriliyor'

Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den 'bölge geriliyor' uyarısı geldi. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin gerildiği vurgusu yaptı. Prof. Dr. Görür'den 'gerilim' uyarısıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 10.12’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta ve 13,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgenin gerildiğine dikkat çekerek, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonu’na paralel olarak meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun.”

