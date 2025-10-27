Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/prof-dr-naci-gorurden-canakkale-icin-kritik-uyari-bolge-geriliyor-1100506463.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale için kritik uyarı: 'Bölge geriliyor'
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale için kritik uyarı: 'Bölge geriliyor'
Sputnik Türkiye
Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den 'bölge geriliyor' uyarısı geldi. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T13:24+0300
2025-10-27T13:24+0300
son depremler
naci görür
ege denizi
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
çanakkale
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097492552_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_976879c59305882201d2aac051985b02.jpg
Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin gerildiği vurgusu yaptı. Prof. Dr. Görür'den 'gerilim' uyarısıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 10.12’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta ve 13,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgenin gerildiğine dikkat çekerek, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonu’na paralel olarak meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/afad-duyurdu-mersinde-deprem-meydana-geldi-1100497961.html
ege denizi
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097492552_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9cbd4d68d1552ef15a75693c3c8f1970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, ege denizi, kuzey anadolu fay hattı (kaf), çanakkale, deprem
naci görür, ege denizi, kuzey anadolu fay hattı (kaf), çanakkale, deprem

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale için kritik uyarı: 'Bölge geriliyor'

13:24 27.10.2025
© AAProf. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA
Abone ol
Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den 'bölge geriliyor' uyarısı geldi.
Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin gerildiği vurgusu yaptı.

Prof. Dr. Görür'den 'gerilim' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 10.12’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta ve 13,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgenin gerildiğine dikkat çekerek, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonu’na paralel olarak meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
SON DEPREMLER
Önce Mersin, sonra Çanakkale'de peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini ve merkez üslerini açıkladı
09:44

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала