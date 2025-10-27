https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/pasinyan-turkiyeden-azerbaycana-mallarin-gecisini-saglamaya-haziriz-1100498677.html
Paşinyan: Türkiye'den Azerbaycan'a malların geçişini sağlamaya hazırız
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'den Azerbaycan'a giden tırların Ermenistan toprakları üzerinden geçişini sağlamaya hazır olduklarını belirtti. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
09:56 27.10.2025 (güncellendi: 10:03 27.10.2025)
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'den Azerbaycan'a giden tırların Ermenistan toprakları üzerinden geçişini sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış süreci devam ederken taraflar başta ticaret alanında olmak üzere karşılık adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Bakü’nün, Erivan’a yönelik tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmasının ardından bugün de Ermenistan’dan, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda bütçe taslağının değerlendirildiği oturum sırasında, “Bugünden itibaren Margara-Yehegnadzor-Sisian-Goris güzergahında Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye tırların transit geçişini sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.
Goris şehrine ve Kornidzor köyüne giden yolun iyi durumda ve transite uygun olduğunu dile getiren Ermenistan lideri şunu kaydetti:
Azerbaycan bizim için transit kısıtlamalarını kaldırdığı gibi biz de Azerbaycan için transit kısıtlamalarını kaldırıyoruz.
Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a yönelik tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamıştı. Ermenistan’a ilk sevkiyatın, Kazak tahılıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti. Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Bakü’nün bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Bakü’nün Rus ürünlerinin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a transit geçişi için Azerbaycan demiryollarının kullanılabileceğini doğruladığını açıklamıştı.