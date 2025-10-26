https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/lavrov-rubio-ile-telefon-gorusmesinin-ardindan-yeni-gorusme-konusu-gundeme-gelmedi-1100490227.html
Lavrov: Rubio ile telefon görüşmesinin ardından yeni görüşme konusu gündeme gelmedi
Lavrov: Rubio ile telefon görüşmesinin ardından yeni görüşme konusu gündeme gelmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile 20 Ekim'de yaptıkları telefon görüşmesinin ardından yeni bir görüşme konusunun gündeme gelmediğini... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T20:15+0300
2025-10-26T20:15+0300
2025-10-26T20:32+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
ukrayna
abd
vladimir zelenskiy
agi̇t
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macar Ultrahang sitesinin YouTube kanalına demecinde Ukrayna çözümü çerçevesinde toprak meselesinin çeşitli formatlarda görüşüldüğünü kaydetti.Rus diplomat, Ukrayna’da ateşkes çağrılarına ilişkin değerlendirmesinde söz konusu çağrıların Vladimir Zelenskiy’in mantığı çerçevesinde bir zaman kazanma çabası olduğunun altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını şüphesiz tanıdığını vurgulayan Lavrov, ancak Rusya'ya dahil olan bölgelerde yaşayanların Kiev tarafından şoke edici bir ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Rus Bakan, Rusya için önemli olanın topraklar değil, bu topraklarda yaşayan insanlar olduğunu vurguladı.Lavrov, Rus tarafının Budapeşte Mutabakatı'nı herhangi bir şekilde ihlal ettiğine inanmadığını sözlerine ekledi.Tarafların Budapeşte Mutabakatı'na paralel olarak AGİT ilkelerini, ulusal azınlıkların hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğünü de kapsayacak şekilde destekleme taahhütlerini ortaya koyan bir bildiriyi de imzaladıklarını hatırlatan Lavrov, “AGİT belgelerine yansıyan ve Budapeşte Mutabakatı'nın kabulü çerçevesinde teyit edilen tüm bu taahhütler, Kiev rejimi tarafından ağır bir şekilde ihlal edildi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-ve-rubio-temaslarini-surdurecek-1100373472.html
rusya
ukrayna
abd
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_31:0:659:471_1920x0_80_0_0_fc87e2d01e079c4ee473ce2a1a8141e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, agi̇t, kiev, budapeşte mutabakatı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, agi̇t, kiev, budapeşte mutabakatı
Lavrov: Rubio ile telefon görüşmesinin ardından yeni görüşme konusu gündeme gelmedi
20:15 26.10.2025 (güncellendi: 20:32 26.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile 20 Ekim'de yaptıkları telefon görüşmesinin ardından yeni bir görüşme konusunun gündeme gelmediğini, Rusya'nın ABD ile temaslarını Amerikalılar için rahat olacak bir tempoda sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macar Ultrahang sitesinin YouTube kanalına demecinde Ukrayna çözümü çerçevesinde toprak meselesinin çeşitli formatlarda görüşüldüğünü kaydetti.
Rus diplomat, Ukrayna’da ateşkes çağrılarına ilişkin değerlendirmesinde söz konusu çağrıların Vladimir Zelenskiy’in mantığı çerçevesinde bir zaman kazanma çabası olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını şüphesiz tanıdığını vurgulayan Lavrov, ancak Rusya'ya dahil olan bölgelerde yaşayanların Kiev tarafından şoke edici bir ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Rus Bakan, Rusya için önemli olanın topraklar değil, bu topraklarda yaşayan insanlar olduğunu vurguladı.
Lavrov, Rus tarafının Budapeşte Mutabakatı'nı herhangi bir şekilde ihlal ettiğine inanmadığını sözlerine ekledi.
Tarafların Budapeşte Mutabakatı'na paralel olarak AGİT ilkelerini, ulusal azınlıkların hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğünü de kapsayacak şekilde destekleme taahhütlerini ortaya koyan bir bildiriyi de imzaladıklarını hatırlatan Lavrov, “AGİT belgelerine yansıyan ve Budapeşte Mutabakatı'nın kabulü çerçevesinde teyit edilen tüm bu taahhütler, Kiev rejimi tarafından ağır bir şekilde ihlal edildi” ifadelerini kullandı.