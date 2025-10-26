https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/lavrov-rubio-ile-telefon-gorusmesinin-ardindan-yeni-gorusme-konusu-gundeme-gelmedi-1100490227.html

Lavrov: Rubio ile telefon görüşmesinin ardından yeni görüşme konusu gündeme gelmedi

Lavrov: Rubio ile telefon görüşmesinin ardından yeni görüşme konusu gündeme gelmedi

Sputnik Türkiye

26.10.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macar Ultrahang sitesinin YouTube kanalına demecinde Ukrayna çözümü çerçevesinde toprak meselesinin çeşitli formatlarda görüşüldüğünü kaydetti.Rus diplomat, Ukrayna’da ateşkes çağrılarına ilişkin değerlendirmesinde söz konusu çağrıların Vladimir Zelenskiy’in mantığı çerçevesinde bir zaman kazanma çabası olduğunun altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını şüphesiz tanıdığını vurgulayan Lavrov, ancak Rusya'ya dahil olan bölgelerde yaşayanların Kiev tarafından şoke edici bir ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Rus Bakan, Rusya için önemli olanın topraklar değil, bu topraklarda yaşayan insanlar olduğunu vurguladı.Lavrov, Rus tarafının Budapeşte Mutabakatı'nı herhangi bir şekilde ihlal ettiğine inanmadığını sözlerine ekledi.Tarafların Budapeşte Mutabakatı'na paralel olarak AGİT ilkelerini, ulusal azınlıkların hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğünü de kapsayacak şekilde destekleme taahhütlerini ortaya koyan bir bildiriyi de imzaladıklarını hatırlatan Lavrov, “AGİT belgelerine yansıyan ve Budapeşte Mutabakatı'nın kabulü çerçevesinde teyit edilen tüm bu taahhütler, Kiev rejimi tarafından ağır bir şekilde ihlal edildi” ifadelerini kullandı.

