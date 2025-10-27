Türkiye
Niğde'de 102 dağcı Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı için Aladağlar'a tırmandı
Niğde'de 102 dağcı Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı için Aladağlar'a tırmandı
Niğde'de 102 dağcı Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında Aladağlar'a tırmandı. Zirveye varan dağcılar burada Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.Sokullupınar Kamp Alanı'na farklı illerden gelip kamp kuran 102 dağcı sabah saat 04.00'te tırmanışa başlayarak öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştı. Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kamp alanına geri döndü.
Niğde'de 102 dağcı Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı için Aladağlar'a tırmandı

02:49 27.10.2025 (güncellendi: 03:09 27.10.2025)
© AA / Niğde ValiliğiNiğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı
Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA / Niğde Valiliği
Abone ol
Niğde'de 102 dağcı Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında Aladağlar'a tırmandı. Zirveye varan dağcılar burada Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.
Sokullupınar Kamp Alanı'na farklı illerden gelip kamp kuran 102 dağcı sabah saat 04.00'te tırmanışa başlayarak öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştı.
Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kamp alanına geri döndü.
