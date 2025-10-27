Milli Savunma Bakanı Güler: Uçakların önmüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-katardan-12-ummandan-12-ingiltereden-20-eurofighter-alacak-1100521416.html
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler akmayı planladığı 44 Eurofighter'ın 2026 yılının başında gelmesinin planlandığını duyurdu. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12, İngiltere’den 20 olmak üzere 44 Eurofighter almayı planladığını açıkladı. bakan Güler, uçakların 2026'nın başında gelmesinin planlandığını da duyurdu.
milli savunma bakanı, türkiye, eurofighter
milli savunma bakanı, türkiye, eurofighter

19:22 27.10.2025 (güncellendi: 19:33 27.10.2025)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler akmayı planladığı 44 Eurofighter'ın 2026 yılının başında gelmesinin planlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12, İngiltere’den 20 olmak üzere 44 Eurofighter almayı planladığını açıkladı. bakan Güler, uçakların 2026'nın başında gelmesinin planlandığını da duyurdu.
