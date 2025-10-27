https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-katardan-12-ummandan-12-ingiltereden-20-eurofighter-alacak-1100521416.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Uçakların önmüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Güler: Uçakların önmüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler akmayı planladığı 44 Eurofighter'ın 2026 yılının başında gelmesinin planlandığını duyurdu. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T19:22+0300

2025-10-27T19:22+0300

2025-10-27T19:33+0300

türki̇ye

milli savunma bakanı

türkiye

eurofighter

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_c6f202e3b4ce863894035454aaecb0f8.jpg

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12, İngiltere’den 20 olmak üzere 44 Eurofighter almayı planladığını açıkladı. bakan Güler, uçakların 2026'nın başında gelmesinin planlandığını da duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cumhurbaskani-erdogan-starmer-ile-eurofighter-konusunda-imzalari-attik-1100521458.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanı, türkiye, eurofighter