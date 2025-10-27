https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-katardan-12-ummandan-12-ingiltereden-20-eurofighter-alacak-1100521416.html
Milli Savunma Bakanı Güler: Uçakların önmüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor
Milli Savunma Bakanı Güler: Uçakların önmüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler akmayı planladığı 44 Eurofighter'ın 2026 yılının başında gelmesinin planlandığını duyurdu. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T19:22+0300
2025-10-27T19:22+0300
2025-10-27T19:33+0300
türki̇ye
milli savunma bakanı
türkiye
eurofighter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_c6f202e3b4ce863894035454aaecb0f8.jpg
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12, İngiltere’den 20 olmak üzere 44 Eurofighter almayı planladığını açıkladı. bakan Güler, uçakların 2026'nın başında gelmesinin planlandığını da duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cumhurbaskani-erdogan-starmer-ile-eurofighter-konusunda-imzalari-attik-1100521458.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091774316_117:0:2196:1559_1920x0_80_0_0_5ab0b96283a2e32a474482be7e3163ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanı, türkiye, eurofighter
milli savunma bakanı, türkiye, eurofighter
Milli Savunma Bakanı Güler: Uçakların önmüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor
19:22 27.10.2025 (güncellendi: 19:33 27.10.2025)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler akmayı planladığı 44 Eurofighter'ın 2026 yılının başında gelmesinin planlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12, İngiltere’den 20 olmak üzere 44 Eurofighter almayı planladığını açıkladı. bakan Güler, uçakların 2026'nın başında gelmesinin planlandığını da duyurdu.