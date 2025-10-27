Türkiye
Meteoroloji ve AKOM saat verdi: İstanbul ve birçok il için alarm, 'Baroklinik' cephe geliyor
Meteoroloji ve AKOM saat verdi: İstanbul ve birçok il için alarm, 'Baroklinik' cephe geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul dahil Marmara Bölgesi için uyarı yayımladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte akşam saatlerinden... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günlerinde İstanbul, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Rapora göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası gece saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara genelinde, gece ise İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.AKOM'dan vatandaşlara dikkat çağrısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren (15.00) fırtına şeklinde (30-65 km/s) eseceği, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevrelerinde gök gürültülü yağış geçişlerinin görüleceği belirtildi.Akşam saatlerinden itibaren yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayılması bekleniyor.Baroklinik cephe geliyor: Lodos, dolu ve şimşek riskiHava durumu sitesine göre, bölgede baroklinik bir soğuk cephe etkili olacak. Uzmanlar, bu sistemin önünde lodos, ardından karayel rüzgarlarının etkili olacağını; sağanak, dolu, şimşek ve su hortumu gibi sert meteorolojik olayların görülebileceğini bildirdi.Sabah saatlerinde lodoslu, ılık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak öğlene doğru sıcaklıkların Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli ve Yalova hattında 30°C'ye kadar çıkacağı, ardından Balkanlar'dan gelen soğuk cepheyle birlikte ani bir değişim yaşanacağı açıklandı.Baroklinik cephe nedir?Atmosfer içerisinde basınç yüzeyleri ile yoğunluk yüzeylerinin birbirleriyle kesişmeleri. En fazla kullanılan anlamıyla, kontur(eş yükseklik eğrisi) ve izotermlerin(eş sıcaklık eğrisi) birbirini kesmesi yani adveksiyonun var olduğu durumdur.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul dahil Marmara Bölgesi için uyarı yayımladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, fırtına ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günlerinde İstanbul, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Rapora göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası gece saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.
Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara genelinde, gece ise İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

AKOM’dan vatandaşlara dikkat çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren (15.00) fırtına şeklinde (30-65 km/s) eseceği, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevrelerinde gök gürültülü yağış geçişlerinin görüleceği belirtildi.
Akşam saatlerinden itibaren yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayılması bekleniyor.

Baroklinik cephe geliyor: Lodos, dolu ve şimşek riski

Hava durumu sitesine göre, bölgede baroklinik bir soğuk cephe etkili olacak. Uzmanlar, bu sistemin önünde lodos, ardından karayel rüzgarlarının etkili olacağını; sağanak, dolu, şimşek ve su hortumu gibi sert meteorolojik olayların görülebileceğini bildirdi.
Sabah saatlerinde lodoslu, ılık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak öğlene doğru sıcaklıkların Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli ve Yalova hattında 30°C’ye kadar çıkacağı, ardından Balkanlar’dan gelen soğuk cepheyle birlikte ani bir değişim yaşanacağı açıklandı.

Baroklinik cephe nedir?

Atmosfer içerisinde basınç yüzeyleri ile yoğunluk yüzeylerinin birbirleriyle kesişmeleri. En fazla kullanılan anlamıyla, kontur(eş yükseklik eğrisi) ve izotermlerin(eş sıcaklık eğrisi) birbirini kesmesi yani adveksiyonun var olduğu durumdur.
