Merz’den ilk Türkiye ziyareti: Gündemde neler var?

Merz’den ilk Türkiye ziyareti: Gündemde neler var?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz 30 Ekim'de Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Merz'in gündeminde Suriyelilerin geri dönüşü, SAFE programı, Eurofighter uçakların satışı öne çıkıyor. Detaylar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 29 Ekim’de Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Merz’in 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ana gündem başlıkları arasında Suriyelilerin geri dönüşü, SAFE programı ve Eurofighter savaş uçakları yer alıyor.Eurofighter savaş uçakları Türkiye’nin Kasım 2023’te satın almak istediğini duyurduğu Eurofighter savaş jetleri konusunda taraflar imza aşamasına geldi.Almanya Savunma Bakanı Johann Wadephul, kısa süre önce Ankara’da NTV’ye verdiği röportajda, “Yıl bitmeden üretici şirketler ile Türk hükümeti arasında imzaların atılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.Ankara, ihracat için tüm ortak ülkelerin onayı gereken Eurofighter görüşmelerini uzun süredir Londra ile yürütüyor.Projede Almanya ve İspanya Airbus, İngiltere BAE Systems ve İtalya Leonardo şirketleriyle temsil ediliyor.Türkiye’nin AB süreciGeçtiğimiz cuma günü başbakanlıkta düzenlenen olağan basın toplantısında Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Alman hükümet sözcüsü, “Türkiye, NATO içinde önemli bir müttefik ve AB’nin yakın bir ortağıdır. Katılım müzakereleri askıya alınmış olsa da, ticaret, göç ve güvenlik alanlarında üst düzey temaslarımız sürüyor. AB-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesini istiyoruz” dedi.Suriyelilerin geri dönüşüBasın toplantısında Türkiye’de yapılacak görüşmelerin gündeminde ‘Suriyeli göçmenlerin de’ yer alacağı belirtildi.Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, bir gazetecinin sorusuna yanıtında, Almanya’nın Suriye’ye geri gönderme planlarının “Türkiye ile yürütülen ilişkiler açısından önem taşıyan bir konu” olduğunu ifade etti, ancak detay vermekten kaçındı.Türkiye’nin SAFE programına katılımıAlman basınında yer alan haberlere göre, görüşmede Türkiye’nin SAFE (Sovereign Air Defence Environment) programına olası katılımı da ele alınacak.Hali hazırda Türkiye’nin SAFE programına kesin olarak katılacağına dair nihai bir karara ulaşılmamış durumda.

