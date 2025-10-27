https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kraliyet-aileleri-skandallarla-gundemde-hala-monarsiyle-yonetilen-ulkeler-hangileri-1100510319.html

Kraliyet aileleri skandallarla gündemde: Hala monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?

Kraliyet aileleri skandallarla gündemde: Hala monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?

Sputnik Türkiye

İngiltere, Norveç, Belçika ve İspanya kraliyetleri, son dönemde skandallar, hukuki soruşturmalar ve aile içi krizlerle gündemi meşgul ediyor. Bunlar neler ve hala monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?

Skandallar, yalnızca bireysel hatalar olmanın ötesinde, kraliyet ailelerinin modern toplumdaki rolünü ve hesap verebilirliğini sorgulatıyor. Dünya genelinde monarşiler, geleneksel ihtişamlarının yanı sıra yolsuzluk, cinsel istismar iddiaları ve aile sırları gibi sorunlarla anılır hale geldi. Dünya monarşilerinde artan krizlerSon yıllarda monarşiyle yönetilen ülkelerde skandallar adeta bir zincir haline geldi.Bu olaylar, kraliyet üyelerinin ayrıcalıklı konumlarını suistimal ettiği iddialarını güçlendirerek, halk protestolarına ve reform taleplerine yol açıyor. İşte öne çıkan örnekler:İngiltere Kraliyet ailesiPrens Andrew (Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu), ABD'li finansçı ve cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri nedeniyle yıllardır eleştirilerin hedefindeydi.2019'da Epstein'ın tutuklanmasıyla patlak veren skandal, 2021'de Virginia Giuffre'nin Prens Andrew'a cinsel taciz davası açmasıyla zirveye ulaştı.Bu olay, Buckingham Sarayı'nın itibarını zedeledi ve monarşinin kaldırılması tartışmalarını alevlendirmeye başladı.Norveç Kraliyet ailesiPrenses Mette-Marit'in ilk evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby (kraliyet unvanı taşımıyor ama aileye yakın bir figür), 2024'te sevgilisine fiziksel şiddet uygulamak, tehdit etmek ve yasadışı silah bulundurmak dahil 32 suçlamayla gözaltına alındı.Hoiby, birden fazla kadına yönelik saldırı iddialarıyla karşı karşıya. Olaylar Oslo'da lüks bir dairede meydana geldi ve polis raporlarında darp izleri belgelenmişti. Norveç medyası, bu skandalın kraliyet ailesinin ‘dokunulmazlık’ imajını zedelediğini yazıyor..Belçika Kraliyet ailesiEski Kral 2. Albert, 1960'larda evlilik dışı bir ilişki sonucu doğan kızı Delphine Boel'i (şimdi Prenses Delphine) tam 51 yıl inkar etti.2013'te Boel'in DNA testi talebiyle açtığı dava, 2020'de mahkeme kararıyla sonuçlandı ve Albert babalığı kabul etmek zorunda kaldı. Bu gecikmiş tanıma, kraliyetin gizlilik politikalarını eleştirilere boğdu ve Belçika'da monarşi reformu tartışmalarını tetikledi.Benzer şekilde, Albert'in yeğeni Prens Laurent'in yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalması, ailedeki sistematik sorunları vurguluyor.İspanya Kraliyet ailesiEski Kral Juan Carlos'un oğlu Prens Felipe'nin (şimdi Kral 5. Felipe) kız kardeşi Prenses Cristina, 2014'te eşi Ihaki Urdangarin'in yolsuzluk davasına karıştı. Urdangarin, spor vakfı üzerinden milyonlarca euro kamu fonunu zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak suçlarından 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Cristina ise ‘suça iştirak’ten yargılandı ve 2017'de beraat etse de, 600 bin euro para cezası aldı. Bu, İspanya tarihinde bir kraliyet üyesinin ilk kez ceza mahkemesinde yargılanmasıydı.Peki, dünya genelinde monarşi hala hangi ülkelerde sürüyor?Mutlak monarşiyle yönetilen ülkelerAnayasal monarşiyle yönetilen ülkelerKral sembolik önemde ama varlığını sürdürüyor, hükümet parlamenter olarak yönetiliyor.Federal monarşiyle yönetilen ülkelerBirden fazla eyalet ya da emirliğin birliği olarak işliyor.Karma Monarşiyle Yönetilen ÜlkelerAnayasal ve mutlak unsurlar karışımı bir monarşi sistemi.Bu ülkelerde monarşi, kültürel miras olarak sürse de, skandallar reform baskısını artırıyor.Avustralya gibi ülkelerde geçiş tartışıyor.

