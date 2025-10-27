Kraliyet aileleri skandallarla gündemde: Hala monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?
15:05 27.10.2025 (güncellendi: 15:58 27.10.2025)
Kraliyet Aileleri
İngiltere, Norveç, Belçika ve İspanya kraliyetleri, son dönemde skandallar, hukuki soruşturmalar ve aile içi krizlerle gündemi meşgul ediyor. Prens Andrew'den Marius Borg Hoiby'e, eski krallardan prenseslere kadar uzanan olaylar, monarşi kurumlarının halk nezdindeki güvenini derinden sarsıyor.
Skandallar, yalnızca bireysel hatalar olmanın ötesinde, kraliyet ailelerinin modern toplumdaki rolünü ve hesap verebilirliğini sorgulatıyor. Dünya genelinde monarşiler, geleneksel ihtişamlarının yanı sıra yolsuzluk, cinsel istismar iddiaları ve aile sırları gibi sorunlarla anılır hale geldi.
Dünya monarşilerinde artan krizler
Son yıllarda monarşiyle yönetilen ülkelerde skandallar adeta bir zincir haline geldi.
Bu olaylar, kraliyet üyelerinin ayrıcalıklı konumlarını suistimal ettiği iddialarını güçlendirerek, halk protestolarına ve reform taleplerine yol açıyor. İşte öne çıkan örnekler:
İngiltere Kraliyet ailesi
Prens Andrew (Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu), ABD'li finansçı ve cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri nedeniyle yıllardır eleştirilerin hedefindeydi.
2019'da Epstein'ın tutuklanmasıyla patlak veren skandal, 2021'de Virginia Giuffre'nin Prens Andrew'a cinsel taciz davası açmasıyla zirveye ulaştı.
Giuffre, Epstein'ın seks ticareti ağında reşit olmayan kızların kullanıldığını ve Prens'in de buna karıştığını iddia etti. 2022'de dava mahkeme dışında milyonlarca dolarlık tazminatla sonuçlandı ve Prens Andrew tüm askeri unvanlarını ve ‘Kraliyet Yüksekliği' statüsünü kaybetti.
© AP Photoİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eşi Prens Philip, çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Charles ile.
Bu olay, Buckingham Sarayı'nın itibarını zedeledi ve monarşinin kaldırılması tartışmalarını alevlendirmeye başladı.
Norveç Kraliyet ailesi
Prenses Mette-Marit'in ilk evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby (kraliyet unvanı taşımıyor ama aileye yakın bir figür), 2024'te sevgilisine fiziksel şiddet uygulamak, tehdit etmek ve yasadışı silah bulundurmak dahil 32 suçlamayla gözaltına alındı.
© AP PhotoNorveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu
Hoiby, birden fazla kadına yönelik saldırı iddialarıyla karşı karşıya. Olaylar Oslo'da lüks bir dairede meydana geldi ve polis raporlarında darp izleri belgelenmişti. Norveç medyası, bu skandalın kraliyet ailesinin ‘dokunulmazlık’ imajını zedelediğini yazıyor..
Belçika Kraliyet ailesi
Eski Kral 2. Albert, 1960'larda evlilik dışı bir ilişki sonucu doğan kızı Delphine Boel'i (şimdi Prenses Delphine) tam 51 yıl inkar etti.
2013'te Boel'in DNA testi talebiyle açtığı dava, 2020'de mahkeme kararıyla sonuçlandı ve Albert babalığı kabul etmek zorunda kaldı. Bu gecikmiş tanıma, kraliyetin gizlilik politikalarını eleştirilere boğdu ve Belçika'da monarşi reformu tartışmalarını tetikledi.
Benzer şekilde, Albert'in yeğeni Prens Laurent'in yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalması, ailedeki sistematik sorunları vurguluyor.
İspanya Kraliyet ailesi
Eski Kral Juan Carlos'un oğlu Prens Felipe'nin (şimdi Kral 5. Felipe) kız kardeşi Prenses Cristina, 2014'te eşi Ihaki Urdangarin'in yolsuzluk davasına karıştı. Urdangarin, spor vakfı üzerinden milyonlarca euro kamu fonunu zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak suçlarından 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Cristina ise ‘suça iştirak’ten yargılandı ve 2017'de beraat etse de, 600 bin euro para cezası aldı. Bu, İspanya tarihinde bir kraliyet üyesinin ilk kez ceza mahkemesinde yargılanmasıydı.
İngiltere'deki YouGov verileri gibi anketlerde, genç nesillerde monarşi desteğinin düştüğünü ortaya koyuyor.
Ağustos 2025 tarihli ankete göre yaşça daha büyük İngilizlerin ‘Prens Harry ve Meghan dışında’ kraliyet hakkında daha olumlu düşünceleri var
Kral Charles’a destek 18-24 yaş arası gençlerde sadece yüzde 30.
Peki, dünya genelinde monarşi hala hangi ülkelerde sürüyor?
Mutlak monarşiyle yönetilen ülkeler
Brunei
Esvatini
Umman
Suudi Arabistan
Vatikan
Anayasal monarşiyle yönetilen ülkeler
Kral sembolik önemde ama varlığını sürdürüyor, hükümet parlamenter olarak yönetiliyor.
Andorra
Antigua ve Barbuda
Avustralya
Bahamalar
Belçika
Belize
Birleşik Krallık (İngiltere)
Butan
Kamboçya
Kanada
Danimarka
Grenada
Jamaika
Japonya
Lesotho
Lüksemburg
Malezya
Hollanda
İspanya
İsveç
Norveç
Papua Yeni Gine
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Solomon Adaları
Tayland
Tonga
Tuvalu
Yeni Zelanda
Federal monarşiyle yönetilen ülkeler
Birden fazla eyalet ya da emirliğin birliği olarak işliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri
Malezya
Karma Monarşiyle Yönetilen Ülkeler
Anayasal ve mutlak unsurlar karışımı bir monarşi sistemi.
Bahreyn
Fas
Katar
Kuveyt
Lihtenştayn
Monako
Ürdün
Bu ülkelerde monarşi, kültürel miras olarak sürse de, skandallar reform baskısını artırıyor.
Avustralya gibi ülkelerde geçiş tartışıyor.