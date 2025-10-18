https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/prens-andrew-unvanlarindan-vazgecti-kraliyet-ailesinin-calismalarini-golgeliyor-1100292669.html

Prens Andrew unvanlarından vazgeçti: 'Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarını gölgeliyor'

Prens Andrew unvanlarından vazgeçti: 'Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgeliyor'

Prens Andrew, hakkındaki iddiaların ardından Kral Charles ile yaptığı görüşme sonucunda "York Dükü" dahil tüm kraliyet unvanlarını artık kullanmayacağını... 18.10.2025

İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı görüşmenin ardından Prens Andrew, “York Dükü” de dahil olmak üzere tüm resmi unvanlarını bıraktığını açıkladı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Andrew, “Hakkımdaki iddiaların Majesteleri Kral ve Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgelediğini kabul ettik” dedi.Prens Andrew, "Kral, yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmeler sonucunda, hakkımda devam eden suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet ailesinin çalışmalarını engellediği sonucuna vardık. Majestelerinin onayıyla artık bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bana verilen ünvanı ve nişanları artık kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullandı.Kararın hemen yürürlüğe gireceği bildirildi. Andrew, bundan böyle herhangi bir resmi tören veya etkinlikte Kraliyet Ailesi’ni temsil etmeyecek.Epstein bağlantısı tepkilere neden olduPrens Andrew, cinsel istismar suçlamalarından hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle uzun süredir kamuoyu baskısı altındaydı. 2019’da BBC’ye verdiği ve yoğun tepki çeken röportajın ardından tüm kamu görevlerinden çekilmişti.Andrew, Epstein tarafından insan kaçakçılığına uğradığını iddia eden Virginia Giuffre’nin açtığı 2015 tarihli davada suçlamaları reddetmiş, 2022’de ise Giuffre ile mahkeme dışında uzlaşmaya gitmişti. Giuffre, bu yıl nisan ayında hayatına son vermişti.Kraliyet’te yeni düzen nasıl olacak?Alınan karar gereği, Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson yalnızca kendi adıyla anılacak; kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin unvanları ise korunacak. Prens Andrew, Windsor’daki Royal Lodge konutunda yaşamaya devam edecek ancak Kraliyet’in hiçbir resmi etkinliğine katılmayacak.Prens Andrew'un diğer unvanları neler?Prens Andrew, İngiliz kraliyet ailesindeki resmi unvanları arasında ayrıca "Earl of Inverness (İnverness Kontu)" ve “Baron Killyleagh (Killyleagh Baronu)" unvanlarını da taşıyordu. Prens Andrew, “York Dükü”, “İnverness Kontu” ve “Killyleagh Baronu” unvanlarını artık aktif olarak kullanmayacak.

