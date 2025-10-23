Türkiye
İngiltere’de Prens Andrew skandalı büyürken Kral Charles Vatikan’da Papa Leo ile dua etti
Kral Charles, kardeşi Prens Andrew ile ilgili skandalların gölgesinde Vatikan’a yaptığı ziyarette 500 yıldır Papa ile dua eden ilk İngiliz kraliyet üyesi oldu. Detaylar haberde...
İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve Papa 14’üncü Leo, Reform’dan bu yana en azından bilinen süre içinde ilk kez düzenlenen özel bir ekümenik dua töreninde bir araya geldi.Tören, hem Kral’ın uzun süredir önem verdiği hem de Papa Leo’nun papalık döneminin başında vurguladığı ‘yaratılışın korunması’ konusuna odaklandı. Törene Papa Leo ve İngiltere Kilisesi’nin York Başpiskoposu Stephen Cottrell başkanlık etti.Kral ve Papa’nın ilk ortak duası, Katolikler ile Anglikanlar arasındaki ‘bağların derinleştiğinin bir işareti’ olarak değerlendiriliyor.Ziyaretin önemi ne?Ziyaret, 1534’te 8’inci Henry’nin Roma’dan ayrılıp İngiltere Kilisesi’ni kurmasından bu yana süregelen İngiliz monarşisi ile papalık arasındaki bölünmeleri telafi etme açısından ‘önemli bir an’ olarak görülüyor.Geçmişin çalkantılarına rağmen, Vatikan ile İngiliz monarşisi arasındaki ilişkiler bugün sıcak ve karşılıklı saygı ile karakterize ediliyor. İngiltere ile Vatikan arasında tam diplomatik ilişkiler 1982’den beri sürüyor.Prens Andrew skandalıPrens Andrew, geçen hafta, Kral Charles ile yaptığı görüşmelerin ardından, hapisteyken ölen ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı cinsel istismar suçlamaları nedeniyle tüm kraliyet unvanlarını bırakma kararı aldı.Bu karar, Buckingham Sarayı tarafından onaylandı ve Andrew'un artık ‘York Dükü’ unvanını kullanmayacağı açıklandı. Ancak, Prens unvanını korudu. Ayrıca, Kraliyet Ailesi'nin Noel kutlamalarına katılmayacağı bildirildi.Virginia Giuffre'nin ‘Nobody's Girl’ adlı anı kitabının, Prens Andrew'a yönelik yeni suçlamaları içermesi skandallara yenisini ekledi.Giuffre, 2025 Nisan ayında Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek hayatını kaybetti. Giuffre, Epstein'ın cinsel istismarına uğradığını ve Prens Andrew'un da bu istismara dahil olduğunu iddia etmişti.
İngiltere’de Prens Andrew skandalı büyürken Kral Charles Vatikan’da Papa Leo ile dua etti

© AP Photo / Andrew Medichiniİngiltere Kraliçesi Camilla, Papa 14. Leo, Kral Charles
Kral Charles, kardeşi Prens Andrew ile ilgili skandalların gölgesinde Vatikan’a yaptığı ziyarette 500 yıldır Papa ile dua eden ilk İngiliz kraliyet üyesi oldu.
İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve Papa 14’üncü Leo, Reform’dan bu yana en azından bilinen süre içinde ilk kez düzenlenen özel bir ekümenik dua töreninde bir araya geldi.
Tören, hem Kral’ın uzun süredir önem verdiği hem de Papa Leo’nun papalık döneminin başında vurguladığı ‘yaratılışın korunması’ konusuna odaklandı. Törene Papa Leo ve İngiltere Kilisesi’nin York Başpiskoposu Stephen Cottrell başkanlık etti.
Kral ve Papa’nın ilk ortak duası, Katolikler ile Anglikanlar arasındaki ‘bağların derinleştiğinin bir işareti’ olarak değerlendiriliyor.
© Vatican MediaKral Charles, Papa Leo ile Sistine Şapeli'nde dua etti
Kral Charles, Papa Leo ile Sistine Şapeli'nde dua etti
Ziyaretin önemi ne?

Ziyaret, 1534’te 8’inci Henry’nin Roma’dan ayrılıp İngiltere Kilisesi’ni kurmasından bu yana süregelen İngiliz monarşisi ile papalık arasındaki bölünmeleri telafi etme açısından ‘önemli bir an’ olarak görülüyor.
Papa, Kral ve Kraliçe’yi Pius Nişanı’nın şövalye ve hanımefendi unvanıyla onurlandırdı. Kral Charles ise Papa Leo’yu, Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nin Papalık Dostu ve Order of the Bath’ın Büyük Haç Şövalyesi olarak onurlandırdı.
Geçmişin çalkantılarına rağmen, Vatikan ile İngiliz monarşisi arasındaki ilişkiler bugün sıcak ve karşılıklı saygı ile karakterize ediliyor. İngiltere ile Vatikan arasında tam diplomatik ilişkiler 1982’den beri sürüyor.

Prens Andrew skandalı

Prens Andrew, geçen hafta, Kral Charles ile yaptığı görüşmelerin ardından, hapisteyken ölen ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı cinsel istismar suçlamaları nedeniyle tüm kraliyet unvanlarını bırakma kararı aldı.
© İHA / WILL OLIVER İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 61 yaşındaki oğlu York Dükü Prens Andrew
Bu karar, Buckingham Sarayı tarafından onaylandı ve Andrew'un artık ‘York Dükü’ unvanını kullanmayacağı açıklandı. Ancak, Prens unvanını korudu. Ayrıca, Kraliyet Ailesi'nin Noel kutlamalarına katılmayacağı bildirildi.
Virginia Giuffre'nin ‘Nobody's Girl’ adlı anı kitabının, Prens Andrew'a yönelik yeni suçlamaları içermesi skandallara yenisini ekledi.
Giuffre, 17 yaşındayken Epstein tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti.
Giuffre, 2025 Nisan ayında Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek hayatını kaybetti. Giuffre, Epstein'ın cinsel istismarına uğradığını ve Prens Andrew'un da bu istismara dahil olduğunu iddia etmişti.
DÜNYA
İngiliz medyası: Epstein davasında Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton ve Prens Andrew gibi isimler yer alıyor
28 Temmuz, 20:02
