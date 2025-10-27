Kostüm partisinde imam cübbesi giydi: Diyanet-Sen suç duyurusunda bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kostum-partisinde-imam-cubbesi-giydi-diyanet-sen-suc-duyurusunda-bulundu-1100517874.html
Edirne’de bir eğlence mekanında düzenlenen kostüm etkinliğinde, imam cübbesi giyerek alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren bir grubun görüntüleri tepki... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, bir barda imam cübbesiyle yapılan kostüm etkinliği hakkında suç duyurusunda bulundu.Grubun alkol şişeleriyle dua eder gibi poz verdiğini belirten Yaryıkan, “Dini değerler insanlığın nişaneleridir. Kimsenin kutsallarımızla dalga geçme hakkı yoktur. Bu yapılan, ne sanat ne de ifade özgürlüğüdür; açık bir din düşmanlığıdır” dedi.Yaryıkan, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında suç işlendiğini savunarak, “Toplumsal huzuru bozmak isteyen bu fitneciler hakkında adaletin gereğini yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Edirne’de bir eğlence mekanında düzenlenen kostüm etkinliğinde, imam cübbesi giyerek alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren bir grubun görüntüleri tepki çekti. Olayın ardından Diyanet-Sen Edirne Şubesi, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, bir barda imam cübbesiyle yapılan kostüm etkinliği hakkında suç duyurusunda bulundu.
Grubun alkol şişeleriyle dua eder gibi poz verdiğini belirten Yaryıkan, “Dini değerler insanlığın nişaneleridir. Kimsenin kutsallarımızla dalga geçme hakkı yoktur. Bu yapılan, ne sanat ne de ifade özgürlüğüdür; açık bir din düşmanlığıdır” dedi.
Yaryıkan, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında suç işlendiğini savunarak, “Toplumsal huzuru bozmak isteyen bu fitneciler hakkında adaletin gereğini yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.