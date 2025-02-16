https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/dunyanin-ilk-escinsel-imami-silahli-saldirida-olduruldu-1093708496.html
Dünyanın ilk eşcinsel imamı silahlı saldırıda öldürüldü
Dünyanın ilk eşcinsel imamı silahlı saldırıda öldürüldü
Sputnik Türkiye
Güney Afrika polisi, dünyanın 'ilk eşcinsel imamı' olarak kabul edilen Muhsin Hendricks'in vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Hendricks, eşcinsel Müslümanlar... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T14:49+0300
2025-02-16T14:49+0300
2025-02-16T14:54+0300
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afrika
güney afrika
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Eşcinsel olduğunu açıklayan imam Muhsin Hendricks cami çıkışı silahlı saldırıya uğradı.Polis sözcüsünün aktardığına göre, dün imam camiden çıkmaya çalışırken bir araç yolunu keserek çıkmasına izin vermedi. Yüzleri kapalı iki kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inerek imamın bulunduğu arabaya ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Hendricks olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni belirsizliğini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Muhsin Hendricks kimdir?LGBTQ+ savunuculuk gruplarında aktif rol alan Muhsin Hendricks, 1996 yılında eşcinsel olduğunu açıkladı. İki yıl sonra, LGBTQ+ bireyler için topluluk toplantıları düzenlemeye başladı. 2011 yılında bir camide imam olarak görev almaya başlayan Hendricks, camisini eşcinseller için bir merkez haline getirmeye çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/adanada-cami-imami-bicakli-saldirida-olduruldu-1090768912.html
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Dünyanın ilk eşcinsel imamı silahlı saldırıda öldürüldü
14:49 16.02.2025 (güncellendi: 14:54 16.02.2025)
Güney Afrika polisi, dünyanın 'ilk eşcinsel imamı' olarak kabul edilen Muhsin Hendricks'in vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Hendricks, eşcinsel Müslümanlar için güvenli bir liman olması amaçlanan bir camide görev alıyordu.
Eşcinsel olduğunu açıklayan imam Muhsin Hendricks cami çıkışı silahlı saldırıya uğradı.
Polis sözcüsünün aktardığına göre, dün imam camiden çıkmaya çalışırken bir araç yolunu keserek çıkmasına izin vermedi. Yüzleri kapalı iki kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inerek imamın bulunduğu arabaya ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Hendricks olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni belirsizliğini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
LGBTQ+ savunuculuk gruplarında aktif rol alan Muhsin Hendricks, 1996 yılında eşcinsel olduğunu açıkladı. İki yıl sonra, LGBTQ+ bireyler için topluluk toplantıları düzenlemeye başladı. 2011 yılında bir camide imam olarak görev almaya başlayan Hendricks, camisini eşcinseller için bir merkez haline getirmeye çalıştı.