Karayipler tehlikede: Melissa Kasırgası 5. kategori seviyeye ulaştı

Karayipler tehlikede: Melissa Kasırgası 5. kategori seviyeye ulaştı

Jamaika’ya doğru ilerleyen Melissa Kasırgası, saatte 260 km rüzgar hızı ve günlerce sürecek yağış ihtimaliyle 'felaket' uyarılarına neden oldu. Tahliyeler... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Melissa’nın 5. kategori seviyesine çıktığını açıkladı. Kasırga, Kingston’ın yaklaşık 205 km güneybatısında çok yavaş hareket ederek yağış ve sel riskini artırıyor. Bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yağış bekleniyor.Tahliyeler ve büyük kapanma Jamaika Meteoroloji Servisi, güney kıyılarda 4 metreye ulaşabilecek dalga uyarısı yaptı. Kingston’daki uluslararası havalimanı ve tüm limanlar kapatıldı. Kıyı bölgelerinde binlerce kişi tahliye ediliyor. NHC Başkan Yardımcısı Jamie Rhome, “Bu kadar yavaş ilerleyen bir kasırga, Jamaika için günler sürecek bir afet yaratabilir” dedi.Haiti ve Dominik’te can kayıpları Kasırga bölgeye ulaşmadan önce Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde hasar bıraktı. Şu ana kadar dört kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 200 ev yok oldu. Yarım milyondan fazla kişi su kesintilerinden etkilendi.Uzmanlara göre küresel ısınma nedeniyle tropikal fırtınalar daha yıkıcı hale geliyor. Melissa, bu yıl Atlantik’teki 13. isimli fırtına ve sezon henüz bitmedi.

