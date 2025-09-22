Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Atlantik ve Pasifik’te aynı anda tropik fırtına tehlikesi: Büyük bir kasırgaya dönüşmesi bekleniyor
Atlantik'te güçlenen Gabrielle tropik fırtınası, pazar günü kasırga seviyesine yükseltildi. Yetkililer, bu hafta büyük bir kasırgaya dönüşebileceği uyarısında...
Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada Gabrielle’in sürekli rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı aktarıldı. Kasırganın Bermuda’nın yaklaşık 515 kilometre güneydoğusunda ilerlediği bildirildi. Önümüzdeki günlerde hızla güçlenebileceği ve pazartesi günü Bermuda’nın doğusundan geçeceği tahmin edildi.Kasırganın etkisiyle oluşan dev dalgaların Bermuda kıyılarını vurduğu, kısa süre içinde ABD’nin doğu kıyılarından Kanada’ya kadar ulaşmasının beklendiği açıklandı. Şimdilik kıyı bölgeleri için resmi uyarı yapılmasa da, yerel yetkililerin durumu yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.Pasifik’te Narda alarmıAtlantik’te Gabrielle güç kazanırken, Pasifik’te de yeni bir tropik fırtına ortaya çıktı. Narda’nın Meksika’nın Zihuatanejo kentine yaklaşık 386 kilometre uzaklıkta olduğu ve şimdilik kara için tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Ancak fırtınanın denizde güçlenerek kasırgaya dönüşme ihtimali üzerinde duruluyor.Atlantik kasırga sezonunun görece sakin geçtiği, uzun süre isimlendirilmiş fırtına görülmediği hatırlatıldı. Ancak uzmanlar, sezonun bitiş tarihi olan 30 Kasım’a kadar tehlikeli sistemlerin oluşabileceğine dikkat çekti.
Atlantik’te güçlenen Gabrielle tropik fırtınası, pazar günü kasırga seviyesine yükseltildi. Yetkililer, bu hafta büyük bir kasırgaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Aynı gün, Pasifik’te Meksika kıyıları açıklarında Narda isimli yeni bir tropik fırtına oluştu.
Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada Gabrielle’in sürekli rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı aktarıldı. Kasırganın Bermuda’nın yaklaşık 515 kilometre güneydoğusunda ilerlediği bildirildi. Önümüzdeki günlerde hızla güçlenebileceği ve pazartesi günü Bermuda’nın doğusundan geçeceği tahmin edildi.
Kasırganın etkisiyle oluşan dev dalgaların Bermuda kıyılarını vurduğu, kısa süre içinde ABD’nin doğu kıyılarından Kanada’ya kadar ulaşmasının beklendiği açıklandı. Şimdilik kıyı bölgeleri için resmi uyarı yapılmasa da, yerel yetkililerin durumu yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.

Pasifik’te Narda alarmı

Atlantik’te Gabrielle güç kazanırken, Pasifik’te de yeni bir tropik fırtına ortaya çıktı. Narda’nın Meksika’nın Zihuatanejo kentine yaklaşık 386 kilometre uzaklıkta olduğu ve şimdilik kara için tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Ancak fırtınanın denizde güçlenerek kasırgaya dönüşme ihtimali üzerinde duruluyor.
Atlantik kasırga sezonunun görece sakin geçtiği, uzun süre isimlendirilmiş fırtına görülmediği hatırlatıldı. Ancak uzmanlar, sezonun bitiş tarihi olan 30 Kasım’a kadar tehlikeli sistemlerin oluşabileceğine dikkat çekti.
Kuvvetli rüzgar sağanak yağışla birlikte fırtınaya dönüşecek: 19 Eylül il il hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
YAŞAM
Sonbahar tüm hızıyla geldi: Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarı verdi, kuvvetli fırtına yaşanacak iller belli oldu
20 Eylül, 10:18
