https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/atlantik-ve-pasifikte-ayni-anda-tropik-firtina-tehlikesi-buyuk-bir-kasirgaya-donusmesi-bekleniyor-1099565455.html
Atlantik ve Pasifik’te aynı anda tropik fırtına tehlikesi: Büyük bir kasırgaya dönüşmesi bekleniyor
Atlantik ve Pasifik’te aynı anda tropik fırtına tehlikesi: Büyük bir kasırgaya dönüşmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Atlantik’te güçlenen Gabrielle tropik fırtınası, pazar günü kasırga seviyesine yükseltildi. Yetkililer, bu hafta büyük bir kasırgaya dönüşebileceği uyarısında... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T12:49+0300
2025-09-22T12:49+0300
2025-09-22T12:49+0300
dünya
haberler
atlantik
pasifik
bermuda
kasırga
fırtına
tropik fırtına
meksika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099565217_0:115:2223:1365_1920x0_80_0_0_5c83939a31b58a8d7d127053fc5cccaf.jpg
Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada Gabrielle’in sürekli rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı aktarıldı. Kasırganın Bermuda’nın yaklaşık 515 kilometre güneydoğusunda ilerlediği bildirildi. Önümüzdeki günlerde hızla güçlenebileceği ve pazartesi günü Bermuda’nın doğusundan geçeceği tahmin edildi.Kasırganın etkisiyle oluşan dev dalgaların Bermuda kıyılarını vurduğu, kısa süre içinde ABD’nin doğu kıyılarından Kanada’ya kadar ulaşmasının beklendiği açıklandı. Şimdilik kıyı bölgeleri için resmi uyarı yapılmasa da, yerel yetkililerin durumu yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.Pasifik’te Narda alarmıAtlantik’te Gabrielle güç kazanırken, Pasifik’te de yeni bir tropik fırtına ortaya çıktı. Narda’nın Meksika’nın Zihuatanejo kentine yaklaşık 386 kilometre uzaklıkta olduğu ve şimdilik kara için tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Ancak fırtınanın denizde güçlenerek kasırgaya dönüşme ihtimali üzerinde duruluyor.Atlantik kasırga sezonunun görece sakin geçtiği, uzun süre isimlendirilmiş fırtına görülmediği hatırlatıldı. Ancak uzmanlar, sezonun bitiş tarihi olan 30 Kasım’a kadar tehlikeli sistemlerin oluşabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/sonbahar-tum-hiziyla-geldi-meteoroloji-4-il-icin-sari-kodlu-uyari-verdi-kuvvetli-firtina-yasanacak-1099522338.html
atlantik
pasifik
bermuda
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099565217_123:0:2098:1481_1920x0_80_0_0_7b0995e9824bbc4b25ae1d8bbf577d52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, atlantik, pasifik, bermuda, kasırga, fırtına, tropik fırtına, meksika
haberler, atlantik, pasifik, bermuda, kasırga, fırtına, tropik fırtına, meksika
Atlantik ve Pasifik’te aynı anda tropik fırtına tehlikesi: Büyük bir kasırgaya dönüşmesi bekleniyor
Atlantik’te güçlenen Gabrielle tropik fırtınası, pazar günü kasırga seviyesine yükseltildi. Yetkililer, bu hafta büyük bir kasırgaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Aynı gün, Pasifik’te Meksika kıyıları açıklarında Narda isimli yeni bir tropik fırtına oluştu.
Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada Gabrielle’in sürekli rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı aktarıldı. Kasırganın Bermuda’nın yaklaşık 515 kilometre güneydoğusunda ilerlediği bildirildi. Önümüzdeki günlerde hızla güçlenebileceği ve pazartesi günü Bermuda’nın doğusundan geçeceği tahmin edildi.
Kasırganın etkisiyle oluşan dev dalgaların Bermuda
kıyılarını vurduğu, kısa süre içinde ABD’nin
doğu kıyılarından Kanada’ya kadar ulaşmasının beklendiği açıklandı. Şimdilik kıyı bölgeleri için resmi uyarı yapılmasa da, yerel yetkililerin durumu yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.
Atlantik’te Gabrielle güç kazanırken, Pasifik’te
de yeni bir tropik fırtına
ortaya çıktı. Narda’nın Meksika’nın Zihuatanejo kentine yaklaşık 386 kilometre uzaklıkta olduğu ve şimdilik kara için tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Ancak fırtınanın denizde güçlenerek kasırgaya dönüşme ihtimali üzerinde duruluyor.
Atlantik
kasırga sezonunun görece sakin geçtiği
, uzun süre isimlendirilmiş fırtına görülmediği hatırlatıldı. Ancak uzmanlar, sezonun bitiş tarihi olan 30 Kasım’a kadar tehlikeli sistemlerin oluşabileceğine dikkat çekti.