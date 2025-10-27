https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/k-pop-grubu-bts-6-yil-aradan-sonra-2026da-yeni-albumle-geri-donuyor-dunya-turnesine-cikacaklar-1100504934.html
K-Pop grubu BTS, 6 yıl aradan sonra 2026’da yeni albümle geri dönüyor, dünya turnesine çıkacaklar
Altı yıl aradan sonra müzik sahnesine dönmeye hazırlanan BTS, Mart 2026’da yeni albümünü yayınlayacak. Grubun ardından 65 konserlik dünya turnesi planlanıyor. Son üye Suga’nın askerlikten dönmesiyle grup yeniden bir araya geliyor.
Uluslararası üne sahip Güney Koreli pop grubu BTS, altı yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığına göre, grup ajansı Hybe ile birlikte Mart 2026 sonunda yayınlanması planlanan albüm üzerinde aylardır çalışıyor.Bu albüm, grubun 2020 yılında piyasaya sürdüğü “BE” albümünden bu yana ilk stüdyo çalışması olacak.65 konserlik dünya turnesi yoldaSektör kaynakları, yeni albümün ardından BTS’in 2019’dan beri ilk kez tam kapsamlı bir dünya turnesine çıkacağını bildirdi.Planlanan turne, dünya genelinde 65 konser ve Kuzey Amerika’da 30’dan fazla gösteri içerecek.BTS’in plak şirketi Big Hit Music, Bloomberg’e yaptığı açıklamada turne tarihleri ve şehirlerin henüz kesinleşmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.40 milyon albüm satışına yaklaşıyorlar2013’te kurulan BTS, son on yılda küresel müzik endüstrisinin en etkili gruplarından biri haline geldi.Circle Chart verilerine göre, grubun 2024 yılına kadar toplam albüm satışının 40 milyona yaklaşması bekleniyor.BTS’in son albümü “BE”, Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmiş, çevrimiçi konserleri ise Guinness Dünya Rekoru kırarak 100’den fazla ülkeden 765 bin izleyiciye ulaşmıştı.Zorunlu askerlik arası sona erdiBTS, 2022 yılında faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuş ve üyeleri sırayla Güney Kore’nin zorunlu askerlik hizmetini tamamlamaya başlamıştı.Son üye, sahne adı Suga olan rapçi Min Yoon-gi, Haziran 2025’te ordudan terhis oldu.Grup üyeleri, Weverse platformundaki canlı yayınlarında Temmuz 2025’te yeni albüm çalışmalarına başlayacaklarını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.
K-Pop grubu BTS, 6 yıl aradan sonra 2026’da yeni albümle geri dönüyor, dünya turnesine çıkacaklar
Uluslararası üne sahip Güney Koreli pop grubu BTS, altı yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığına göre, grup ajansı Hybe ile birlikte Mart 2026 sonunda yayınlanması planlanan albüm üzerinde aylardır çalışıyor.
Bu albüm, grubun 2020 yılında piyasaya sürdüğü “BE” albümünden bu yana ilk stüdyo çalışması olacak.
65 konserlik dünya turnesi yolda
Sektör kaynakları, yeni albümün ardından BTS’in 2019’dan beri ilk kez tam kapsamlı bir dünya turnesine
çıkacağını bildirdi.
Planlanan turne, dünya genelinde 65 konser
ve Kuzey Amerika’da 30’dan fazla gösteri
içerecek.
BTS’in plak şirketi Big Hit Music
, Bloomberg’e
yaptığı açıklamada turne tarihleri ve şehirlerin henüz kesinleşmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
40 milyon albüm satışına yaklaşıyorlar
2013’te kurulan BTS, son on yılda küresel müzik endüstrisinin en etkili gruplarından biri haline geldi.
Circle Chart verilerine göre, grubun 2024 yılına kadar toplam albüm satışının 40 milyona yaklaşması bekleniyor.
BTS’in son albümü “BE”
, Billboard 200
listesinde bir numaraya yükselmiş, çevrimiçi konserleri ise Guinness Dünya Rekoru
kırarak 100’den fazla ülkeden 765 bin izleyiciye
ulaşmıştı.
Zorunlu askerlik arası sona erdi
BTS, 2022 yılında faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuş ve üyeleri sırayla Güney Kore’nin zorunlu askerlik hizmetini tamamlamaya başlamıştı.
Son üye, sahne adı Suga olan rapçi Min Yoon-gi, Haziran 2025’te ordudan terhis oldu.
Grup üyeleri, Weverse platformundaki canlı yayınlarında Temmuz 2025’te yeni albüm çalışmalarına başlayacaklarını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.