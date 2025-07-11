https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/k-pop-grubu-nctnin-eski-uyesi-taeile-cinsel-saldiridan-hapis-cezasi-verildi-1097807756.html
K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil'e, cinsel saldırıdan hapis cezası verildi
K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil'e, cinsel saldırıdan hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Güney Koreli K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil, "cinsel saldırı" suçundan 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T12:29+0300
2025-07-11T12:29+0300
2025-07-11T12:29+0300
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k-pop
taeil
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cinsel saldırı
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Güney Kore basının haberine göre, mahkeme gerçek adı Moon Tae-il olan 31 yaşındaki şarkıcının davasını karara bağladı.Mahkeme, geçen yıl haziranda Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesindeki bir barda tanıştıkları Çinli turiste "cinsel saldırıda" bulunan şarkıcı ve beraberindeki 2 kişiye 3 buçuk yıl hapis cezası verdi.Taeil ve beraberindekilerin ilk kez suç işlediklerini belirten hakim, savcıların talep ettiği yedi yıllık cezanın yarısını verdi.Hakim, mağdurun alkol nedeniyle bilinçsiz olduğuna dikkati çekerek hükümlülerin cinsel şiddet failleri için tasarlanmış 40 saatlik bir tedavi programını tamamlamalarına da hükmetti.Taeil, Ağustos 2024'te söz konusu iddialar ortaya çıktığında gruptan ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-studyoyu-ve-sunucuyu-gulumsetti-1097799060.html
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seul, k-pop, k-pop, taeil, nct, cinsel saldırı
seul, k-pop, k-pop, taeil, nct, cinsel saldırı
K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil'e, cinsel saldırıdan hapis cezası verildi
Güney Koreli K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil, "cinsel saldırı" suçundan 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore basının haberine göre, mahkeme gerçek adı Moon Tae-il olan 31 yaşındaki şarkıcının davasını karara bağladı.
Mahkeme, geçen yıl haziranda Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesindeki bir barda tanıştıkları Çinli turiste "cinsel saldırıda" bulunan şarkıcı ve beraberindeki 2 kişiye 3 buçuk yıl hapis cezası verdi.
Taeil ve beraberindekilerin ilk kez suç işlediklerini belirten hakim, savcıların talep ettiği yedi yıllık cezanın yarısını verdi.
Hakim, mağdurun alkol nedeniyle bilinçsiz olduğuna dikkati çekerek hükümlülerin cinsel şiddet failleri için tasarlanmış 40 saatlik bir tedavi programını tamamlamalarına da hükmetti.
Taeil, Ağustos 2024'te söz konusu iddialar ortaya çıktığında gruptan ayrılmıştı.