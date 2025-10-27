https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-yollar-gole-dondu-trafik-kilitlendi-1100523101.html
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, trafik kilitlendi
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, trafik kilitlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin gün içinde yaptığı... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T20:23+0300
2025-10-27T20:23+0300
2025-10-27T20:23+0300
türki̇ye
i̇stanbul
avrupa yakası
trafik
trafik kontrolü
yağmur
yağmur suyu
sel
sel felaketi
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100522917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5b1ca77c74a0bf3cd5b28032b86ad0b.jpg
Megakent İstanbul'da yağmur nedeniyle bazı caddeler sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorlandı.Küçükçekmece Sefaköy’de yağmur nedeniyle Halkalı Caddesi'nde trafik sıkışıklığı yaşandı. İnönü Mahallesi’ndeki pazar yeri tamamen suyla kaplandı. Sultangazi’de de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve bina altlarında yağışın dinmesini bekledi. Taksim Meydanı ve çevresinde de benzer manzaralar yaşanırken, turistler metro çıkışlarına sığındı.Sefaköy’deki bir alışveriş merkezinin girişinde oluşan su birikintileri de halkın yürümekte güçlük çekmesine yol açtı. Kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-saganak-etkili-olacak-1100493657.html
türki̇ye
i̇stanbul
avrupa yakası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100522917_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8d9c0f3bae7424ab89577f5c0201da31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, avrupa yakası, trafik, trafik kontrolü, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, ani su baskını, su baskını
i̇stanbul, avrupa yakası, trafik, trafik kontrolü, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, ani su baskını, su baskını
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, trafik kilitlendi
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin gün içinde yaptığı uyarıların ardından özellikle Avrupa Yakası’nda yağış şiddetini artırdı.
Megakent İstanbul'da yağmur nedeniyle bazı caddeler sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Küçükçekmece Sefaköy’de yağmur nedeniyle Halkalı Caddesi'nde trafik sıkışıklığı yaşandı. İnönü Mahallesi’ndeki pazar yeri tamamen suyla kaplandı. Sultangazi’de de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve bina altlarında yağışın dinmesini bekledi. Taksim Meydanı ve çevresinde de benzer manzaralar yaşanırken, turistler metro çıkışlarına sığındı.
Sefaköy’deki bir alışveriş merkezinin girişinde oluşan su birikintileri de halkın yürümekte güçlük çekmesine yol açtı. Kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.