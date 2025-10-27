https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-yollar-gole-dondu-trafik-kilitlendi-1100523101.html

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Megakent İstanbul'da yağmur nedeniyle bazı caddeler sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorlandı.Küçükçekmece Sefaköy’de yağmur nedeniyle Halkalı Caddesi'nde trafik sıkışıklığı yaşandı. İnönü Mahallesi’ndeki pazar yeri tamamen suyla kaplandı. Sultangazi’de de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve bina altlarında yağışın dinmesini bekledi. Taksim Meydanı ve çevresinde de benzer manzaralar yaşanırken, turistler metro çıkışlarına sığındı.Sefaköy’deki bir alışveriş merkezinin girişinde oluşan su birikintileri de halkın yürümekte güçlük çekmesine yol açtı. Kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

