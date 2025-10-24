https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-yonetiminin-tartismali-karari-alaska-koruma-alanina-petrol-sondaji-1100462189.html

Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı

Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, yerli topluluklar için kutsal kabul edilen Alaska’daki Arctic Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı’nın kıyı şeridini petrol ve gaz sondajına açma kararı... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T19:03+0300

2025-10-24T19:03+0300

2025-10-24T19:03+0300

dünya

abd

alaska

abd i̇çişleri bakanlığı

petrol

sondaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100461874_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6fa6650bfa36628487a283334074380e.jpg

ABD İçişleri Bakanlığı, 1.5 milyon dönümlük kıyı düzlüğünde petrol ve gaz arama faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Kararın, eyalette enerji üretimini artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığı aktarıldı. Bakan Doug Burgum, “Alaska’nın kaynak potansiyelini açığa çıkarmak ülkenin geleceği için kritik” dedi.Yerli halk ikiye bölünmüş durumda Sondaj planı, Gwich’in halkı tarafından sert şekilde reddediliyor. Bu bölgenin göçmen kuşlar ve karibular için hayati olduğunu belirten topluluklar, 'kültürel mirasın tehlikede' olduğunu söylüyor. Buna karşın, Kaktovik’te yaşayan İnupiaq halkı, sorumlu petrol üretiminin bölge ekonomisini güçlendireceğini savunuyor.Çevreciler tepki gösterdi Doğa koruma grupları, proje için 'geri dönüşü olmayan bir yıkım' uyarısı yaptı. The Wilderness Society’den Meda DeWitt, “Karar, insanların yaşamları ve doğayla kurduğu bağdan çok şirket çıkarlarını gözetiyor” ifadelerini kullandı. Kararın, Alaska’nın diğer koruma alanlarında da erişimi genişletecek projelere kapı aralaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/eski-beyaz-saray-danismani-abdnin-rus-petrol-sirketlerine-uyguladigi-yaptirimlar-kendini-vurabilir-1100441696.html

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, alaska, abd i̇çişleri bakanlığı, petrol, sondaj