Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı
Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı
ABD yönetimi, yerli topluluklar için kutsal kabul edilen Alaska’daki Arctic Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı’nın kıyı şeridini petrol ve gaz sondajına açma kararı... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD İçişleri Bakanlığı, 1.5 milyon dönümlük kıyı düzlüğünde petrol ve gaz arama faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Kararın, eyalette enerji üretimini artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığı aktarıldı. Bakan Doug Burgum, "Alaska'nın kaynak potansiyelini açığa çıkarmak ülkenin geleceği için kritik" dedi.Yerli halk ikiye bölünmüş durumda Sondaj planı, Gwich'in halkı tarafından sert şekilde reddediliyor. Bu bölgenin göçmen kuşlar ve karibular için hayati olduğunu belirten topluluklar, 'kültürel mirasın tehlikede' olduğunu söylüyor. Buna karşın, Kaktovik'te yaşayan İnupiaq halkı, sorumlu petrol üretiminin bölge ekonomisini güçlendireceğini savunuyor.Çevreciler tepki gösterdi Doğa koruma grupları, proje için 'geri dönüşü olmayan bir yıkım' uyarısı yaptı. The Wilderness Society'den Meda DeWitt, "Karar, insanların yaşamları ve doğayla kurduğu bağdan çok şirket çıkarlarını gözetiyor" ifadelerini kullandı. Kararın, Alaska'nın diğer koruma alanlarında da erişimi genişletecek projelere kapı aralaması bekleniyor.
ABD yönetimi, yerli topluluklar için kutsal kabul edilen Alaska’daki Arctic Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı’nın kıyı şeridini petrol ve gaz sondajına açma kararı aldı. Adım, çevreciler ve ekonomik kalkınma yanlılarını yeniden karşı karşıya getirdi.
ABD İçişleri Bakanlığı, 1.5 milyon dönümlük kıyı düzlüğünde petrol ve gaz arama faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Kararın, eyalette enerji üretimini artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığı aktarıldı. Bakan Doug Burgum, “Alaska’nın kaynak potansiyelini açığa çıkarmak ülkenin geleceği için kritik” dedi.
Yerli halk ikiye bölünmüş durumda
Sondaj planı, Gwich’in halkı tarafından sert şekilde reddediliyor. Bu bölgenin göçmen kuşlar ve karibular için hayati olduğunu belirten topluluklar, 'kültürel mirasın tehlikede' olduğunu söylüyor. Buna karşın, Kaktovik’te yaşayan İnupiaq halkı, sorumlu petrol üretiminin bölge ekonomisini güçlendireceğini savunuyor.
Çevreciler tepki gösterdi
Doğa koruma grupları, proje için 'geri dönüşü olmayan bir yıkım' uyarısı yaptı. The Wilderness Society’den Meda DeWitt, “Karar, insanların yaşamları ve doğayla kurduğu bağdan çok şirket çıkarlarını gözetiyor” ifadelerini kullandı. Kararın, Alaska’nın diğer koruma alanlarında da erişimi genişletecek projelere kapı aralaması bekleniyor.