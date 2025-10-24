Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-yonetiminin-tartismali-karari-alaska-koruma-alanina-petrol-sondaji-1100462189.html
Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı
Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, yerli topluluklar için kutsal kabul edilen Alaska’daki Arctic Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı’nın kıyı şeridini petrol ve gaz sondajına açma kararı... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T19:03+0300
2025-10-24T19:03+0300
dünya
abd
alaska
abd i̇çişleri bakanlığı
petrol
sondaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100461874_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6fa6650bfa36628487a283334074380e.jpg
ABD İçişleri Bakanlığı, 1.5 milyon dönümlük kıyı düzlüğünde petrol ve gaz arama faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Kararın, eyalette enerji üretimini artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığı aktarıldı. Bakan Doug Burgum, “Alaska’nın kaynak potansiyelini açığa çıkarmak ülkenin geleceği için kritik” dedi.Yerli halk ikiye bölünmüş durumda Sondaj planı, Gwich’in halkı tarafından sert şekilde reddediliyor. Bu bölgenin göçmen kuşlar ve karibular için hayati olduğunu belirten topluluklar, 'kültürel mirasın tehlikede' olduğunu söylüyor. Buna karşın, Kaktovik’te yaşayan İnupiaq halkı, sorumlu petrol üretiminin bölge ekonomisini güçlendireceğini savunuyor.Çevreciler tepki gösterdi Doğa koruma grupları, proje için 'geri dönüşü olmayan bir yıkım' uyarısı yaptı. The Wilderness Society’den Meda DeWitt, “Karar, insanların yaşamları ve doğayla kurduğu bağdan çok şirket çıkarlarını gözetiyor” ifadelerini kullandı. Kararın, Alaska’nın diğer koruma alanlarında da erişimi genişletecek projelere kapı aralaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/eski-beyaz-saray-danismani-abdnin-rus-petrol-sirketlerine-uyguladigi-yaptirimlar-kendini-vurabilir-1100441696.html
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100461874_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_18865e1be9c7fc5ee325e40f85325843.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, alaska, abd i̇çişleri bakanlığı, petrol, sondaj
abd, alaska, abd i̇çişleri bakanlığı, petrol, sondaj

Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı

19:03 24.10.2025
© AP Photo / Jenny KaneAlaska petrol
Alaska petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Abone ol
ABD yönetimi, yerli topluluklar için kutsal kabul edilen Alaska’daki Arctic Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı’nın kıyı şeridini petrol ve gaz sondajına açma kararı aldı. Adım, çevreciler ve ekonomik kalkınma yanlılarını yeniden karşı karşıya getirdi.
ABD İçişleri Bakanlığı, 1.5 milyon dönümlük kıyı düzlüğünde petrol ve gaz arama faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Kararın, eyalette enerji üretimini artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığı aktarıldı. Bakan Doug Burgum, “Alaska’nın kaynak potansiyelini açığa çıkarmak ülkenin geleceği için kritik” dedi.

Yerli halk ikiye bölünmüş durumda

Sondaj planı, Gwich’in halkı tarafından sert şekilde reddediliyor. Bu bölgenin göçmen kuşlar ve karibular için hayati olduğunu belirten topluluklar, 'kültürel mirasın tehlikede' olduğunu söylüyor. Buna karşın, Kaktovik’te yaşayan İnupiaq halkı, sorumlu petrol üretiminin bölge ekonomisini güçlendireceğini savunuyor.

Çevreciler tepki gösterdi

Doğa koruma grupları, proje için 'geri dönüşü olmayan bir yıkım' uyarısı yaptı. The Wilderness Society’den Meda DeWitt, “Karar, insanların yaşamları ve doğayla kurduğu bağdan çok şirket çıkarlarını gözetiyor” ifadelerini kullandı. Kararın, Alaska’nın diğer koruma alanlarında da erişimi genişletecek projelere kapı aralaması bekleniyor.
Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
DÜNYA
Eski Beyaz Saray danışmanı: ABD’nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar kendini vurabilir
09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала